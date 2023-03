Mali: Des joueuses de la WNBA condamnent les abus sexuels subis par des basketteuses maliennes

communiqué de presse

Nyon — Près de deux ans après la publication d'un rapport sur ce problème, la Fédération internationale de basketball n'a toujours pas agi pour y remédier

Alors que le tournoi des équipes universitaires de basketball (surnommé « March Madness » ou « Folie de mars ») se déroule aux États-Unis, des joueuses vedettes de ce pays ont ouvertement dénoncé les abus sexuels commis contre des joueuses adolescentes au Mali, ont déclaré aujourd'hui Human Rights Watch et Sport & Rights Alliance. Les joueuses américaines ont aussi souligné la nécessité d'une action urgente et d'une réforme systémique dans le basket international.

La Fédération internationale de basketball (FIBA), l'instance dirigeante de ce sport au niveau mondial, devrait d'urgence proposer des voies de recours aux basketteuses au Mali, et mettre en oeuvre des réformes systémiques afin de protéger les jeunes joueuses et d'interdire tout rôle pour des auteurs d'abus.

Dans une nouvelle vidéo codiffusée par l'Association nationale des joueuses de basketball (Women's National Basketball Players Association, WNBPA) des États-Unis, trois joueuses de haut niveau - Breanna Stewart, Elizabeth Williams et Nneka Ogwumike - expriment leur soutien aux lanceuses d'alerte et aux survivantes d'abus sexuels de l'équipe nationale féminine de basketball des moins de 18 ans du Mali, ainsi qu'à toutes les joueuses du monde entier qui sont victimes de harcèlement et de violence dans le sport.

« Les joueuses de la WNBPA sont solidaires des joueuses talentueuses qui ont beaucoup souffert aux mains des entraîneurs, des officiels et des dirigeants du basket qui étaient censés les protéger », a déclaré Terri Jackson, directrice exécutive de la WNBPA. « Il n'y a aucune place pour la violence sexuelle ni pour une discrimination d'aucune sorte dans le basketball. Nous continuerons d'élever nos voix jusqu'à ce que chaque athlète soit à l'abri des prédateurs qui commettent des abus, et des systèmes qui les permettent. »

En 2021, une enquête indépendante suivie d'un rapport, commissionnée par la FIBA et dirigée par son responsable de l'intégrité, Richard McLaren, a constaté ce qu'il a qualifié d'« acceptation institutionnalisée des abus sexuels » au sein de la Fédération malienne de basketball, ainsi que de nombreuses formes d'intimidation et de représailles contre les lanceuses d'alerte. Amadou Bamba, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, a été inculpé en 2021 de « pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur ».

Dans la vidéo, Breanna Stewart, Elizabeth Williams et Nneka Ogwumike appellent la FIBA et le Comité international olympique (CIO) à « faire plus que simplement dénoncer ces choses en faisant un peu de ménage », et à « relever la barre en matière de responsabilité, de justice, de représentation et de réforme. »

Un an et demi après la publication du rapport de la FIBA, les dirigeants mondiaux du basketball ne se sont toujours pas excusés, ni n'ont fourni de réparations, ni interdit les auteurs d'abus et les facilitateurs, ni mis en oeuvre les changements nécessaires pour mettre fin à la culture de l'abus dans le basketball mondial, ont déclaré les organisations.

Les athlètes survivantes d'abus au Mali se sont senties trahies lorsque l'ancien président de la fédération, Jean-Claude Sidibé, qui selon le rapport McLaren aurait commis des abus sexuels contre des joueuses et violé la soi-disant politique de « tolérance zéro » de la FIBA pour les abus sexuels, a récemment été nommé président de la Fédération malienne de basketball.

« Les athlètes qui ont fait face à des menaces de mort et ont perdu des opportunités de carrière afin d'évincer les agresseurs sexuels du basketball, les voient maintenant promus et mandatés au lieu d'être punis », a déclaré Minky Worden, directrice des Initiatives mondiales à Human Rights Watch. « Le manque d'action urgente et de responsabilité de la FIBA expose les lanceuses d'alerte et les joueuses courageuses à de nouveaux abus et traumatismes. »

Bien que la FIBA ait pris des mesures pour développer une nouvelle politique de sauvegarde et qu'elle ait mis en place un Conseil de sauvegarde, elle n'a pas clairement expliqué comment les athlètes peuvent signaler des abus.

« Depuis que des athlètes au Mali et au Kenya ont présenté pour la première fois des rapports d'abus sexuels et d'extorsion il y a près de deux ans, la FIBA continue d'ignorer les besoins des survivantes et omet de respecter son devoir de diligence pour vraiment protéger les joueuses », a déclaré Julie Ann Rivers-Cochran, directrice exécutive de The Army of Survivors. « Élaborer une nouvelle politique de sauvegarde sans un engagement significatif avec les survivantes et les athlètes n'est tout simplement pas suffisant pour rendre le basket-ball sûr pour les enfants athlètes. »

La FIBA n'a pas répondu aux lettres et aux recommandations de la WNBPA et de Sport & Rights Alliance qui détaillent les graves préoccupations concernant les conclusions du rapport McLaren, ainsi que les représailles et les problèmes de sécurité en cours pour les lanceuses d'alerte et les joueuses au Mali.

« Nous appelons la FIBA, pendant ce Mois de l'histoire des femmes [aux États-Unis], à écouter les femmes, les filles et les survivantes et à débarrasser le basketball de sa culture d'abus », a déclaré Andrea Florence, directrice de Sport & Rights Alliance. « Comme l'ont dit ces stars de la WNBA, la FIBA devrait cesser de donner la priorité à l'institution et donner plutôt la priorité aux athlètes, afin que chacune puisse vivre la joie du basketball comme il se doit. »