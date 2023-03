Sénégal: Manifestations du 16 mars - 28 personnes placées en détention à Saint-Louis

Saint-Louis — Vingt-huit personnes ont été placées en "détention provisoire" par les autorités judiciaires faisant partie du parquet général de Saint- Louis (nord), à la suite des manifestations survenues le 16 mars dernier en marge du procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, au leader du Pastef, Ousmane Sonko.

Le procureur général de la cour d'appel de Saint-Louis, El Hadji Gormack Tall, déclare dans un communiqué que 22 autres personnes ont été remises en liberté.

Au total, les services de sécurité avaient procédé à 50 interpellations, a-t-il rappelé.

M. Tall signale que "les auditions au fond ont démarré à Saint Louis depuis le 27 mars 2023, par les soins des juges d'instruction [...] saisis".

"Du 16 mars 2023 au 24 mars, 48 personnes ont été présentées au procureur du tribunal de grande instance de Saint-Louis pour 'participation à un rassemblement illicite"', a-t-il signalé.

Une autre personne l'a été pour des faits de "collecte illicite de données".

Elles ont toutes été présentées au procureur "par le commissariat central et la brigade de gendarmerie de Saint-Louis, à la suite des manifestations, violences, voies de fait et dégradation de biens publics et privés", a expliqué El Hadji Gormack Tall.

Le procureur général signale qu"'après la saisine des juges d'instruction, 28 majeurs sont placés en détention provisoire et 21 mineurs confiés à [des personnes] civilement responsables, dans le cadre des procédures ouvertes sur la base des articles 92 et 98 du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale".

Il ajoute qu'à "Louga, une seule personne a été conduite au parquet du tribunal de grande instance pour des faits de rassemblement illégal et d'actions diverses, avant son placement sous contrôle judiciaire".

A Matam, qui relève également de la compétence de la cour d'appel de Saint-Louis, le tribunal de grande instance déclare qu'il n'y a pas eu d'arrestation liée à ces événements.

De nombreuses personnes ont été arrêtées dans plusieurs régions du pays au cours des manifestations survenues en marge du procès entre le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, et l'opposant Ousmane Sonko, ont appris les correspondants de l'APS de sources judiciaires et policières.

Les arrestations liées aux rassemblements organisés par l'opposition concernent pour la plupart des militants de Pastef, le parti politique du maire de Ziguinchor (sud), qui est accusé de diffamation par M. Niang, un militant de l'APR, le parti politique de Macky Sall.

L'audience du 16 mars a été renvoyée au jeudi 30 mars en raison d'incidents d'audience et de violences survenues dans plusieurs quartiers de Dakar.