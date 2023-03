Sénégal: Kaolack - 3130 civils, militaires et paramilitaires vont défiler le 4 avril / Officier

Kaolack — Trois mille cent trente civils, militaires et paramilitaires vont défiler à Kaolack (centre) lors de la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a annoncé le colonel Seykou Keïta, en charge de l'organisation du défilé du 4 avril à la zone militaire numéro 3.

Parmi les participants à ce défilé motorisé et à pied, 482 viendront des forces de défense et de sécurité, a-t-il dit au cours d'une réunion de coordination sur les préparatifs de la fête de l'indépendance du Sénégal. Les 2648 autres participants sont des civils, a-t-il indiqué, avant de préciser que la parade va débuter après une prise d'armes.

"Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour un bon déroulement de cette cérémonie au cours de laquelle il y aura l'implication des services de l'inspection d'académie, avec les établissements scolaires, de la case des tout-petits à l'élémentaire", a expliqué le colonel Keïta.

La fête sera célébrée dans les trois régions administratives - Kaffrine, Fatick et Kaolack- qui forment la zone militaire numéro 3. C'est pourquoi, dans un souci de décentraliser les activités de cette fête, le commandement militaire régional enverra des détachements au niveau des départements des trois régions de la zone centre, a-t-il expliqué.

Des défilés sont ainsi prévus dans les départements de Koungheul et Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, ainsi qu'à Nioro du Rip et Guinguinéo et dans celle de Kaolack. Toubacouta, Foundiougne et Fatick auront aussi droit à des défilés.

"Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles" est le thème du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

"Aujourd'hui, on ne peut parler de populations d'un pays sans parler des ressources naturelles. De la même manière qu'on ne peut pas parler de ressources naturelles sans pour autant parler de défense et de sécurité, la mission des forces armées étant la défense de l'intégrité du territoire et la protection des populations et de leurs biens", a-t-il fait valoir.

Le thème de cette année entre en droite ligne de la mission des armées, a-t-il insisté, annonçant qu'une retraite aux flambeaux sera organisée, lundi, à la veille du défilé proprement dit.

Il a informé que le défilé se tiendra cette année sur l'avenue El Hadji Ibrahima Niass. Il a justifié ce changement par le fait que sa tenue sur la route nationale posait beaucoup de désagréments par rapport à la fluidité de la circulation routière.

La ville de Kaolack ne disposant pas de voies de contournement, les automobilistes étaient obligés d'immobiliser leurs véhicules jusqu'à la fin du défilé, a-t-il dit.