Congo-Kinshasa: Partenariat - L'AFD et le ministère de l'Aménagement du territoire renforcent leur collaboration

Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Londo Mboyo, a reçu le 29 mars une délégation de l'Agence française de développement (ADF), en présence de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo (RDC), Bruno Aubert.

La rencontre a permis à l'AFD de confirmer la priorité qu'elle donne à l'aménagement du territoire et d'annoncer sa volonté d'accroître la coopération avec ce ministère. Christian Yoka, directeur de l'AFD en Afrique, et Safia Ibrahimnette, directrice AFD en RDC, ont été présents pour discuter des enjeux de l'urbanisation et de la formation des administrateurs urbains. Les parties ont confirmé leur collaboration sur plusieurs projets en cours d'étude en RDC, dont une ville intelligente et durable pilote à Kinshasa.

Le ministre d'Etat a salué la qualité des relations entre la France et la RDC et exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par le président Emmanuel Macron. S'agissant de l'évolution du processus de la réforme de l'aménagement du territoire, Me Guy Loando a souligné que la loi sur l'aménagement du territoire ayant été reconnue constitutionnelle sera votée dans un délai de trois mois. "Ce qui donnera au ministère un cadre législatif pour orchestrer l'aménagement du territoire", a-t-il expliqué.

Plusieurs projets en RDC pourront bénéficier du soutien de l'AFD, notamment la mobilité sur le fleuve Congo visant à désengorger les routes menant à l'aéroport international de Kinshasa et à la zone économique spéciale de Maluku. La RDC et l'AFD ont convenu de poursuivre leur collaboration pour des projets futurs, offrant des opportunités pour le développement du pays et de la région.