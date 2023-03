Congo-Brazzaville: Fonction publique - Le pays bientôt doté d'un référentiel de gestion de solde

Des experts venus des ministères de la Fonction publique, du Budget et du Contrôle d'Etat prennent part du 29 mars au 1er avril à un atelier d'élaboration et de validation du référentiel commun Fonction publique-Budget, organisé par le Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp).

L'harmonisation des systèmes d'information de la Fonction publique et du Budget constitue un dispositif global de gestion des ressources humaines de l'Etat et de la paie de ses agents en République du Congo.

« Le référentiel utilisé aujourd'hui par la solde n'a jamais été mis à jour depuis plus de quatre décennies, et donc ne correspond plus à l'environnement administratif actuel », a fait savoir le directeur de cabinet par intérim du ministre de la Fonction publique, Florent Bwassi, relevant que pour y parvenir, « il faut une synergie de toutes les parties prenantes dans ce processus de mise en place de cet outil de gestion moderne des ressources humaines de l'Etat ».

Il s'agit donc, au cours de cet atelier qui réunit une quarantaine de participants, d'identifier des éléments du référentiel à corriger, d'y apporter les modifications, de concevoir les états de restitution des données du référentiel, enfin, d'harmoniser les données du Système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat (Sighre) et SIPAE.

Représentant le coordonnateur du Prisp, Ghislain Ebalé a réitéré l'engagement du Prisp à oeuvrer pour la réalisation des activités inscrites dans son plan de travail et le budget annuel 2022-2023, aux fins d'améliorer la mobilisation des ressources publiques et la redevabilité.

Rappelons que depuis des années, la Fonction publique éprouve des difficultés dans la gestion des ressources humaines. Ce qui ne permet pas une maîtrise conséquente des effectifs et de la masse salariale et aussi une réduction des délais de procédure en la matière.

Pour mettre fin à cet état de faits, il a été jugé nécessaire de créer un instrument moderne et intégré de gestion administrative et financière des ressources humaines, consacré à la gestion rationnelle et automatisée de la carrière des agents de l'Etat, depuis leur recrutement jusqu'à leur retraite. Exclusivement consacré sur la gestion de paie, le Sighre ne prend pas en compte l'ensemble des composantes de la gestion des ressources humaines de l'Etat. D'où l'importance de l'élaboration d'un référentiel commun Fonction publique-Budget.

Signalons que plusieurs projets de réformes sont en cours au niveau du ministère en charge de la Fonction publique. Il s'agit, entre autres, de la mise en place du registre des agents de l'Etat (agents actifs), la gestion des données issues du recensement des agents de l'Etat en activité, l'enrôlement biométrique via le projet du numéro d'identification unique, etc.