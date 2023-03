Congo-Brazzaville: Secteur privé - Renforcer la visibilité des produits congolais sur le marché

Le développement du secteur privé national passe aussi par la création des chaînes de valeur, à l'image des vingt-quatre clusters bénéficiaires du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE II).

Ces clusters se sont réunis, le 29 mars à Brazzaville, pour faire le point de leur éclosion économique et des défis qu'ils espèrent relever ensemble.

Initiée par la coordination du PRCCE II, la rencontre interclusters a permis de valoriser les vingt-quatre clusters (groupe d'entreprises) regroupés dans trois chaînes de valeur maïs et aviculture, fruits/légumes/produits forestiers non ligneux et bois/menuiserie. Ces producteurs sont présents à Brazzaville et à Pointe-Noire, mais également dans les départements de la Bouenza, de la Lékoumou, du Niari, du Pool et de la Sangha.

En effet, ce sont 343 entrepreneurs qui ont décidé de se structurer en clusters, à l'instar du cluster la filière avicole de Brazzaville (CFAB) engagé à booster le secteur de la volaille et proposer aux Congolais des produits de qualité, en quantité et au juste prix. Georgette Bamana Dandou est la vice-présidente du CFAB rassemblant vingt-six groupements exerçant dans sept filières, à savoir les producteurs d'aliments de volailles, les fabricants de machines (broyeurs, mélangeurs), les transformateurs, les transporteurs, les accouveurs, les importateurs d'intrants et les cabinets vétérinaires.

Le principal défi du cluster CFAB, d'après Georgette Bamana Dandou, est d'améliorer la collaboration avec la filière maïs et renforcer la capacité de production de cette chaîne de valeur. La rencontre interclusters devrait permettre aux acteurs des deux filières de nouer un partenariat. « Nous avons besoin de maïs pour pouvoir produire de l'aliment de volaille afin de nourrir les oeufs et poulets de chair. Il nous faut créer un partenariat gagnant-gagnant entre producteurs de maïs et aviculteurs », a-t- elle souhaité.

Tout comme ses collègues responsables des clusters, la vice-présidente du CFAB sollicite un accompagnement supplémentaire du PRCCE II, notamment du principal bailleur qui est l'Union européenne (UE). Il s'agit de former les producteurs aux nouvelles techniques de production et de transformation, ainsi qu'à l'utilisation des équipements modernes offerts dans le cadre de ce programme. Georgette Bamana Dandou a aussi insisté sur les facilités en matière d'approvisionnement en intrants agricoles.

Lancé depuis 2017, l'appui de l'UE a déjà favorisé l'émergence d'une génération de Très petites entreprises/Petites et moyennes entreprises compétitives, à travers le concept de clusters. Les clusters ont bénéficié à ce jour des équipements évalués à près de 1,6 milliard FCFA et de deux laboratoires d'analyse des produits agro-alimentaires d'une valeur de 490 millions FCFA. « Cette rencontre a surtout permis à ces clusters de se connaître et de se faire connaître, de réfléchir ensemble à l'optimisation de leurs activités et d'échanger pour nouer de nouveaux partenariats », a souligné Karl Rawert, le premier conseiller de la Délégation de l'UE en République du Congo.

Cet engagement des partenaires européens à soutenir le secteur privé congolais est indispensable et devra impliquer davantage les services publics en charge d'accompagner les entreprises, a plaidé le directeur de cabinet de la ministre des Petites et moyennes entreprises, Bienvenu Lucien Kende.