Congo-Brazzaville: Mois des femmes - Le RFPMP-AOC Congo clôture l'événement par la vulgarisation de la loi Mouébara

Le point focal Congo du Réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du centre (RFPMP-AOC), que coordonne Magali Line Victoire Thaddees, a organisé le 28 mars à Pointe-Noire une conférence de vulgarisation de la loi Mouébara à l'endroit des femmes de la marine nationale, du Port autonome et de l'association des épouses militaires.

S'adressant aux femmes, la conférencière, Emma Sylvie Gouamba, a signifié qu'en plus de diverses formes de violences à l'égard des femmes soulignées dans la loi Mouébara du 4 mai 2022, portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo, il y a une particularité notamment en son article 60 qui stipule que «Tout auteur de violences liées au veuvage et aux successions, sous quelque forme que ce soit à l'égard de la veuve, des orphelins ou de tout autre héritier, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 mille à 5 millions de francs CFA ». L'article 70, a poursuivi l'oratrice, indique que « Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 200 000 à deux millions de FCFA, quiconque, sans motif légitime, aura expulsé sa conjointe ou sa concubine du foyer conjugal ou aura refusé de l'y ramener».

S'appuyant pour sa part sur les violences faites en milieu professionnel formulées dans cette loi, la coordonnatrice du point focal Congo du RFPMP-AOC a expliqué que la vision de ce réseau est d'être une force motrice d'émancipation et de promotion des carrières professionnelles des femmes dans le secteur maritime et portuaire congolais. « L'objectif principal du réseau est de promouvoir la condition professionnelle des femmes qui évoluent dans le secteur maritime et portuaire, en créant un cadre d'échange d'expérience, de renforcement des capacités au travers des formations et de consolidation des acquis professionnels », a déclaré Magali Line Victoire Thaddees.

Interrogées sur l'importance de cette rencontre, Edith Verone Dibas-Franck et Léa Olea, respectivement représentante des femmes de la société Ilogs et secrétaire générale de l'association Epouses militaires, ont exhorté les femmes présentes à ces assises à briser les pesanteurs liées à la religion et à la coutume en vue de dénoncer, devant les tribunaux, toutes formes de violences que ces dernières peuvent être victimes.