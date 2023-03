Madagascar: Elections présidentielles - La CENI et la HCC sous haute surveillance

Les projecteurs sont braqués sur la Ceni et la HCC concernant les préparatifs des élections présidentielles. Les chancelleries locales et les institutions internationales scrutent les démarches entreprises par le gouvernement.

Le sujet est au centre des préoccupations au niveau de l'état-major politique et attire beaucoup l'attention des partenaires techniques qui semblent ne lâcher d'une semelle l'avancement des préparatifs. Des entretiens et des échanges formels avec les autorités qui s'enchaînent, des émissaires qui sont dépêchés, témoignent l'intérêt que prêtent ces derniers à l'avancement des travaux entrepris par le gouvernement, en vue des élections prochaines. En début de cette semaine, le siège des Nations Unies ont fait venir ses techniciens pour passer au crible les étapes franchies par l'exécutif et la commission électorale.

Voix démocratique

Une évaluation. C'est l'objet de la venue dans le pays de la délégation du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix auprès du siège des Nations Unies. Il s'agit notamment de Graham Maitland, directeur de la division de l'Afrique de l'Est et de Simon-Pierre Nanitelamio, directeur adjoint de la Division de l'assistance électorale. Avant de faire le tour des hauts responsables dans la capitale, les deux émissaires ont commencé, lundi, les visites d'usage auprès du ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla. A l'issue de l'entretien qui a eu lieu dans le bureau, à Anosy, de la cheffe de la diplomatie malgache, les émissaires onusiens ont déclaré que les Nations Unies encouragent Madagascar à « continuer dans la voie démocratique et pour que le processus électoral se déroule dans les meilleures conditions possibles ».

Pour le ministère des Affaires étrangères, ce voyage des émissaires d'Antonio Guteres « témoignent du soutien de la communauté internationale dans l'organisation d'élections libres, justes, transparentes et surtout apaisées ». D'ailleurs, Yvette Sylla, a confirmé « la volonté ferme du Gouvernement malagasy d'organiser les élections en présentant les efforts déjà entrepris dans la préparation des échéances électorales ». D'autres rencontres avec les départements et institutions techniques traitant des élections sont également dans l'agenda de la délégation.

Constat

Mardi, la délégation a aussi rencontré le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, à Anosy. Devant les responsabilités qui reviennent à ce ministère concernant son appui à la sécurisation du scrutin dans tout le pays, ainsi qu'à l'édition des cartes nationales d'identité pour les nouveaux électeurs, l'attention des émissaires onusiens a été également affectée au locataire de l'immeuble Patte d'éléphant à Anosy. « Le constat et l'évaluation des préparatifs électoraux" sont, en effet, au centre des débats durant l'entretien de ce mardi à Anosy, rapporte le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. La CENI, la Haute Cour Constitutionnelle attendent également la visite de Graham Maitland et de Simon-Pierre Nanitelamio.

USA

Des élections libres, transparentes et fiables, sont le credo des pays occidentaux qui ont manifesté leur intérêt au processus électoral malgache. Les Etats-Unis ne manqueront pas de les promouvoir, a affirmé l'ambassadrice Claire Pierangelo. Cette diplomate a rencontré, lundi dernier, le président de la Haute cour constitutionnelle, Florent Rakotoarisoa. L'entretien, qui s'est déroulé à Ambohidahy, a permis à l'ambassadrice américaine de confirmer le soutien apporté par son pays dans le cadre de l'éducation électorale. Selon cette dernière, il se manifeste à travers les différentes interventions en la matière menées par des organisations de la société civile, et grâce au financement américain.