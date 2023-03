Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Mars 2023

Sénégal : Ousmane Sonko sur les manifestations projetées- « Le plan d’action des 29 et 30 mars 2023 reste maintenu »

Dans une déclaration diffusée tard dans la nuit et suivie par plus de 90.000 personnes en instantanée, Ousmane Sonko a assuré que le plan d’actions définie par l’opposition réunie autour de Yewwu Askan Wi les 29 et 30 mars 2023 reste maintenu. « Le plan d’action des 29 et 30 mars 2023 reste maintenu. Les 29, 30 mars et 3 avril 2023, nous allons faire des manifestations sur tout le territoire national. Nous sortirons et nous manifesterons », a annoncé le président du parti « les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité » (Pastef). Ousmane Sonko justifie ce maintien des manifestations projetées, en dépit de l’interdiction du préfet de Dakar, par le fait qu’il avait assuré à la mi-mars que désormais, avec ou sans autorisation, les manifestations de l’opposition allaient se tenir. L’opposant au régime de Macky Sall appelle les populations, toutes couches confondues, à se mobiliser et à sortir massivement manifester avec l’opposition. (Source : adakar.com)

Mali : Nord du Mali- Une mine d’or découverte à Almaghmor

Une mine d’or à ciel ouvert a été découverte dans la région de Tombouctou, plus précisément à Almaghmor (commune de Ber), à 140 kilomètres au nord-est de Tombouctou et à 56 kilomètres de Ber. Cette nouvelle a aussitôt attiré la convoitise des habitants de la région et des environnants. La région de Tombouctou fait parler d’elle à nouveau. En effet, selon des environs. Selon des sources concordantes, une mine d’or à ciel ouverte a été découverte dans la commune de "Ber" et précisément à Almaghmor, sur un terrain plat. Depuis lundi dernier, cette nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre, attisant la curiosité et la convoitise des habitants des environs (Source : abamako.com)

Togo : Eliminatoires Can 202 3- Le capitaine des Éperviers, Djéné Dakonam y croit toujours

Le capitaine des Eperviers, Djéné Dakonam, soutient que « rien n’est encore fini » pour la sélection togolaise dans sa course à la qualification, malgré leur défaite ainsi que le dos à dos face au Burkina Faso à domicile à la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les prochains matchs des éperviers sont prévus pour le 12 juin face au Eswatini et le 04 septembre face au Cap Vert. (Source : alome.com)

Rdc : dégradation « considérable » de la situation sécuritaire dans l’Est

L’envoyée de l’Onu en République démocratique du Congo (Rdc) a prévenu mercredi le Conseil de sécurité que la situation sécuritaire dans l’Est ce pays s’est « considérablement dégradée » ces derniers mois et que la situation humanitaire y est « de plus en plus dramatique ». Dans ce contexte, Bintou Keita a plaidé pour la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2023 porté à hauteur de 2,25 milliards de dollars. (Source : Onu info)

Benin : Journées Nationales de Développement (Jnd 2023 )- La résilience démographique au cœur des réflexions

Le Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, à travers la Direction générale des politiques de développement (Dgpd) organise du 28 au 30 mars 2023, la première édition des Journées nationales de développement. Les présentes Journées qui se déroulent au Palais des Congrès à Cotonou mobilisent les acteurs du développement autour des défis de la capture du dividende démographique. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée ce mardi, 28 mars 2023 en présence du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané…. Très ravi de l’initiative, le Coordonnateur du Système des Nations-Unies, Salvator Niyonzima s’est réjoui du fait que le Bénin dispose d’une chaine de planification de développement structurée dont la stratégie de développement Bénin Alafia et le Pag sont entre autres des outils opérationnels. Tout ceci, intégrant les engagements internationaux auxquels le Bénin a souscrit. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : La démocratie- Pas une préoccupation majeure pour les Burkinabè

Parmi les problèmes les plus importants auxquels le gouvernement devrait faire face, la démocratie et la corruption occupent les dernières places du classement. C’est ce qui ressort des résultats du 9e tour du réseau Afrobarometer, présentés le mardi 28 mars 2023 à Ouagadougou par l’Institut général Tiémoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement (Igd). Crime et insécurité, insécurité alimentaire et santé constituent les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les Burkinabè. C’est du moins ce que révèle l’enquête du réseau panafricain Afrobarometer. Quant à la démocratie qui semble le cheval de bataille des institutions régionales, sous-régionales et internationales, elle constitue la dernière préoccupation des populations burkinabè, selon toujours Afrobarometer. Ainsi, parmi 14 problèmes proposés auxquels l’enquêté devrait sélectionner les plus importants, la démocratie vient en dernière position avec 5%. Elle est immédiatement précédée par la corruption (7%), l’agriculture (10%), qui semblent préoccupées moins les Burkinabè, selon Pr Abdoul Karim Saïdou, politologue et directeur exécutif de l’Igd. Elle a concerné un échantillon de 1 200 adultes sélectionnés d’une manière aléatoire de sorte que tout le monde puisse avoir la chance de faire partie de l’échantillon. (Source : aouaga.com)

Burundi : Fida - Don de 3 millions de dollars d’appui aux petits producteurs ruraux

Le gouvernement burundais et le Fida ont procédé ce mardi 28 mars à la signature d’un accord de don de 3 millions de dollars américains pour contribuer à l’atténuation des effets persistants de la crise ukrainienne aux petits producteurs ruraux. C’est le ministre burundais des Finances, du Budget et de la Planification Economique, Audace Niyonzima qui a signé cet accord au nom de son gouvernement. Le Fida était représenté par son Directeur Pays Dagmawi Habte Selassie. Selon le Fida, ce don s’inscrit dans le cadre de son Initiative à la riposte de la crise ukrainienne pour renforcer la résilience des communautés rurales en répondant aux besoins urgents créés par cette guerre. Ces fonds seront décaissés à travers le PIPARV-B (Projet d’intensification de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité) pour acquisition des semences de maïs hybrides, des semences maraîchères résilientes aux changements climatiques, des champignons et des kits porcins pour 255 480 personnes de la zone d’intervention de ce projet. (Source : Iwacu)

Congo Brazzaville : Pirateries maritimes-Un pétrolier danois attaqué au large du Congo-Brazzaville

Un pétrolier danois sous pavillon libérien a été pris d’assaut par un groupe d’hommes armés, lors d’une attaque qui a eu lieu le week-end dernier dans les eaux internationales du golfe de Guinée, au large des côtes du Congo-Brazzaville, a annoncé mardi 28 mars son armateur. Depuis, les communications avec le navire sont interrompues et plus personne n’a de nouvelles de l’équipage. D’après le commandant du port autonome de Pointe-Noire, Koua Ngoulou, le pétrolier Monjasa Reformer est arrivé en rade le 18 mars dernier. Chargé de fournir du carburant, il a ravitaillé comme d’ordinaire plusieurs navires privés, avant de reprendre le large il y a une semaine. Dans la nuit du samedi 25 mars, le tanker contacte son agent de sûreté posté au port de Pointe-Noire pour le prévenir que trois hommes armés ont embarqué et pris possession du bateau.L’équipage a juste le temps d’indiquer que ses seize membres se sont abrités dans « la citadelle », le refuge blindé du navire, et qu’il se trouve à 260 kilomètres des côtes congolaises… avant que les communications ne soient définitivement coupées. (Source : Rfi.fr)

Rca : Audience du Chef de l’Etat- Une délégation du département Afrique des Etats-unis d’Amérique

Le Président de la République, Son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA a reçu en audience en fin d’après-midi du mardi 28 Mars 2023, une délégation du département Afrique des États-Unis , conduite par Madame Patricia MAHONEY, Ambassadrice des États-Unis en République Centrafricaine. Cette délégation est composée de Madame Amy HOLMAN, Secrétaire adjoint du département des Affaires Africaines et le Général de brigade Rose RERAVURI, commandant force Afrique des États-Unis.Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République Centrafricaine et les États-Unis était au menu de cette rencontre. Les membres de la délégation américaine sont venus faire le compte rendu au Président Faustin Archange TOUADERA des discussions qu’ils ont eues avec les membres du gouvernement, notamment les Ministres des Affaires Étrangères et de Défense ainsi que le Chef d’État-Major des Forces Armées. Ces échanges ont également été menés avec les responsables de la MINUSCA et de l’EUTM-RCA. (Source : abangui.com)

Gabon : Stratégie pays 2023-2027- Le gouvernement et la Bad en conclave à Libreville

La ministre de l’Économie et de la Relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou a ouvert, le 27 mars à Libreville, les travaux de concertation pour l’élaboration du Document de stratégie pays (Dsp) 2023-2027 de la Banque africaine de développement (Bad) pour le Gabon. Prévue durer cinq jours, cette consultation permettra au Gabon et à la Bad d’avoir des discussions très franches et constructives censées garantir une vision partagée sur leur coopération pour les 5 prochaines années. Faire le bilan du précédent Document de stratégie pays (Dsp), en étudiant les forces et les faiblesses afin de mieux préparer le nouveau document de 2023-2027 tel est le but des travaux de concertation pour l’élaboration dudit document pour le Gabon qui se tient du 27 au 31 mars 2023. Au Cours de ces assises, la partie gabonaise va décliner, de manière concertée, ses priorités dans le Plan d’accélération de la transformation (Pat), et la Banque africaine de développement (Bad) doit prendre en compte celles-ci dans le but d’avoir un programme de développement durable en accord avec l’atteinte des objectifs du millénaire pour le Gabon. (Source : alibreville.com)