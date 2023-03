Sénégal: Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko - Jour de vérité !

Après plusieurs renvois sur fond de polémiques, le procès en diffamation présumée opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang au leader du parti Pastef Ousmane Sonko va s'ouvrir ce jeudi 30 mars devant le Tribunal de Dakar.

Le premier reproche au second d'avoir déclaré en décembre 2022 que sa gestion avait été « épinglée » dans un rapport d'une institution de contrôle sur le Programme de développement des domaines agricoles communautaires (Prodac), ce qu'il nie. Mame Mbaye Niang était de 2014 à 2019 à la tête du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et avait sous sa tutelle le Prodac mis en place par le président Sall pour favoriser l'emploi des jeunes en milieu rural.

Le maire de Ziguinchor et ses avocats ne s'étaient pas présentés lors de la première audience du 2 mars prétextant que le leader de l'opposition n'avait pas reçu de convocation de la part de la justice sénégalaise. L'opposant a été à nouveau convoqué le 16 mars par les magistrats. L'opposant a mis en avant un « accès de fièvre », estimant qu'il n'était pas en mesure d'assister vu son état de santé à l'audience. L'audience a été une nouvelle fois reporté cette fois-ci au jeudi 30 mars. Cette fois-ci aucun report n'est plus possible.

A rappeler que Me Ousseynou Fall de la défense a été suspendu par l'Ordre pour ce procès du fait d'une plainte du juge qui doit présider l'audience.

En cas de condamnation, Ousamne Sonko pourrait être radié des listes électorales et ne serait plus en mesure de se présenter à l'élection présidentielle.