Afrique de l'Ouest: Mise en œuvre du vaste programme hospitalier - 1 200 milliards de Fcfa a amélioré l'offre de soins

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a indiqué que la mise en œuvre du vaste programme hospitalier de 1 200 milliards de Fcfa par le gouvernement a permis d’améliorer l’offre de soins, le plateau technique pour le bien-être des populations.

Il était l'invité du 11ème numéro du "GOUV’TALK" du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG) retransmis en direct sur les canaux officiels du gouvernement @GouvCi (Facebook, Twitter et YouTube), le mercredi 29 mars 2023 à Abidjan-Plateau.

Selon Pierre Dimba, plus de 70 Établissements sanitaires de premier contact (Espc) ont été construits à fin 2022 pour faciliter l’accès de personnes en zones reculées aux centres de santé. Le ministre s’est félicité que le taux de personnes résidant à moins de 5 km d'un Espc soit passé de 70% à 74% en 2022.

Au niveau des infrastructures sanitaires, selon le ministre Dimba, ce sont, entre autres, quatre nouveaux Chr construits et hyper équipés et de nombreux autres en cours, plusieurs hôpitaux généraux construits et équipés, le Chu d’Abobo en cours, etc. Pierre Dimba a annoncé que la première phase des travaux Chu de Yopougon est achevée et la seconde phase devrait être achevée d'ici à fin 2023 ou début 2024.Aujourd’hui, a-t-il dit, la disponibilité des médicaments est de plus en plus perceptible avec le déploiement d’entrepôts de médicaments comme celui de Man.

Il a assuré que le programme hospitalier va s’accélérer et s’étendre partout dans le pays. Et que le gouvernement va poursuivre ses efforts d’investissements dans la construction et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires, de rénovation du plateau technique, du renforcement du personnel en qualité et en quantité « pour bâtir un système de santé efficace, performant, robuste et résilient au profit des populations ».