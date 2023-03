Sénégal: Bourse - Nette remontée de la valeur transigée à la BRVM ce 29 mars 2023.

La valeur transigée au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ce 29 mars 2023 connait une nette remontée avec plus de 1,300 milliards de FCFA enregistrée.

En effet, au terme de la journée de cotation, la valeur des transactions opérée à la BRVM s'est établie à 1,305 milliards de FCFA contre seulement 401,930 millions de FCFA la veille. Il semble donc que les investisseurs commencent à anticiper les prochaines distributions de dividendes des sociétés cotées.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est passée de 7538,990milliards de FCFA le 28 mars 2023 à 7523,012 milliards de FCFA ce 29 mars 2023, soit une baisse de 15,978 milliards de FCFA.

Celle du marché des obligations est également dans la même dynamique baissière, s'élevant à 10068,127milliards de FCFA contre 10 092,021 milliards de FCFA la veille (-23,894 milliards).

Les indices sont toujours en baissé. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a encore cédé 0,21% à 202,22 points contre 202,65 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en baisse de 0,28% à 101,53 points contre 101,81 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une baisse plus accentuée de 0,74% à 105,14 points contre 105,92 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 6,84% à 5 780 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,15% à 950 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,10% à 5 100 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 1,32% à 1 925 FCFA) et BOA Mali (plus 1,22% à 1 245 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (moins 6,21% à 1 360 FCFA), ETI Togo (moins 5,00% à 19 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,82% à 755 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 3,64% à 2 120 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 2 900 FCFA).