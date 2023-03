Cameroun: Élection à l'ONMC - Chasse aux sorcières au ministère de la santé publique.

Le feuilleton sur l'élection à l'Ordre National Des Médecins du Cameroun ONMC n'a pas encore fini de faire des émules. Sur fond de chasse aux sorcières.

L'élection à l'ONMC a été reportée sine die suite des plaintes pour irrégularités formulées par des candidats à l'endroit notamment de la hiérarchie, le ministre de la santé publique qui, selon toute vraisemblance, roulait pour un candidat.

Tout a démarré avec la convocation du corps électoral le 29 décembre dernier par le Dr Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique alors que de nombreuses insuffisances et irrégularités étaient déjà constatées. En dépit de nombreuses tractations, l'Assemblée générale élective de l'ONMC ne s'est pas tenue.

Le jeudi 12 janvier 2023 dès 10h, la salle des conférences du MINSANTE a accueilli des acteurs du processus de l'élection à l'ONMC prioritairement conviés : des candidats à la présidence et au Conseil de l'Ordre, les observateurs, les hommes et femmes des médias. Pour les premières cités, seuls le Dr Pierre Bassong et le Pr Emmanuel Noël Essoumba se sont présentés. Un autre boycott a été observé. Au sortir de cette concertation et face à la presse, le Ministre de la Santé Publique a continué d'inviter toutes les parties engagées à adopter une attitude républicaine tout au long de ce processus électoral, et à faire passer l'intérêt supérieur de la Nation au-dessus des intérêts égoïstes des individus. Ce ne seront là que de vains mots face à la détermination observée de ce dernier de faire passer son candidat.

Le 18 janvier 2023, dans une salle plaine de près de 1500 médecins, l'élection n'aura pas lieu. De fait, Apres moults négociations et différentes tentatives d'apaiser les tensions, pour le retour à l'accalmie et pour permettre aux médecins venus du Nord, de l'Extrême Nord et des autres régions d'exercer leur devoir de vote, les tensions ont repris de plus belle. Le doyen d'âge annonce alors le report de la date de l'élection à une date ultérieure. Et pour cause, usage de faux, violation de textes...

Le 20 Mars 2023, la chasse aux sorcières va commencer au ministère de la santé publique. De fait, par un arrêté signé du ministre de la santé publique portant nomination des responsable dans les services déconcentrés du ministère de la santé publique, Mr Mebara Etoa Francois Xavier Directeur de campagne du candidat Dr Kamta Ngui Claude Bernard est relevé de ses fonction sans aucune forma de procès. Il faut noter que Mebara Etoa avait dénoncé avec force la mascarade électorale qui était en préparation au Ministère de la Santé en vue d'une élection truquée à l'avance du président de l'ordre. Un exemple parmi tant d'autres dans ce qui de toute évidence sonne au son des « affectations règlement de compte au ministère de la santé publique ».