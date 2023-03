Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire - Le parti de l'ex-Président Bédié se penche sur la situation de son bureau politique

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), la formation de l'ex-président du pays Henri Konan Bédié (1993-1999), se réunit ce 30 mars 2023 à Abidjan, notamment pour mettre en conformité ses textes et la composition de son bureau politique. Ce dernier avait été élargi pour dissuader certains cadres du PDCI-RDA de rejoindre d'autres partis.

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) organise ce 30 mars 2023 à Abidjan son septième congrès extraordinaire. Après plusieurs reports, cette réunion se tient dans un contexte de divisions internes.

Pour Henri Konan Bédié, le président de ce parti d'opposition, il s'agit de remettre de l'ordre dans sa formation, en démarrant par une mise en conformité du bureau politique par rapport aux textes du parti.

Un bureau politique avec cinq fois plus de membres que prévu

D'après l'article 54 des statuts du PDCI-RDA, cette instance se limite à 400 membres. Mais il y aurait aujourd'hui près de 2 000 personnes dans ce bureau politique.

Une disproportion liée à des décisions prises par Henri Konan Bédié pour relever son parti, au moment, où plusieurs cadres ont été débauchés pour rejoindre d'autres formations politiques. Il y avait là, une volonté de « freiner la transhumance », explique Soumaïla Bredoumy, le porte-parole du parti : « Premier défi : mettre notre texte en conformité avec les ajustements que le PDCI-RDA a dû faire en période de crise face à la menace de disparition du parti et à la fuite de certains des cadres. Il fallait donc remobiliser les cadres, leur permettre d'avoir beaucoup plus de voix dans le parti, donc le président a pris un certain nombre de décisions d'urgence et nos textes disent que les décisions d'urgence doivent être mises en conformité avant le congrès. »

Le PDCI-RDA devra ensuite finaliser sa liste de ses candidats pour les élections municipales et régionales de septembre. Et organiser son treizième congrès ordinaire : une réunion conçue pour revoir les organes et les statuts du parti. Et surtout : élire son président.