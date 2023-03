Madagascar: Andry Rajoelina - Annonce de candidature au mois d'août

Même si ses faits et gestes sont sans équivoque, le TGV attendra le dernier moment pour entrer en ...gare.

Élection anticipée

Un mois et trois semaines après sa sortie, le calendrier électoral proposé par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), le gouvernement n'a pas encore pris le décret portant convocation des électeurs ainsi que les autres textes relatifs à la prochaine élection présidentielle, pour ne citer que celui fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l'Administration pour l'élection présidentielle anticipée. Une anticipation de 10 jours décidée par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et validée par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

90 jours au moins

C'est le délai minimum avant la date du premier tour de scrutin pour la convocation des électeurs. Si la date du 09 novembre 2023 proposée par la CENI venait à être confirmée par le gouvernement, ce dernier devra donc sortir le décret y afférent le 09 août au plus tard, quoique rien ne l'empêche de le faire avant la date butoir. C'était le cas pour le premier tour de la présidentielle du 07 novembre 2018 pour lequel le décret de convocation des électeurs a été pris le 29 juin de la même année. Soit 4 mois et 1 semaine avant le scrutin.

Démission

Dans le cas où le gouvernement prendrait le même laps de temps, ledit décret sortirait entre le 30 juin et le 1er août. Le compte à rebours commencera alors pour les candidats, tout particulièrement pour l'actuel locataire d'Iavoloha qui brigue - le conditionnel n'est plus de rigueur - un second bail de 5 ans. A charge pour lui de donner sa démission « 60 jours avant la date du scrutin ».

Puissance publique

Pour l'élection présidentielle du 07 novembre 2018, Hery Rajaonarimampianina avait annoncé sa candidature le 18 août. En somme, 2 mois et 1 semaine avant le scrutin, mais aussi et surtout à 3 semaines de sa démission pour pouvoir user et abuser jusqu'au bout des prérogatives de puissance publique liées à son poste.

Date limite

Andry Rajoelina attendra sans doute aussi le dernier moment pour confirmer qu'il est candidat à sa propre succession. Il sera tenu de le faire savoir avant le 09 septembre si la date du 09 novembre pour la tenue du premier tour est retenue par le gouvernement. En tout état de cause, cela doit se faire avant la date limite de dépôt de candidature fixée au 26 août 2018 à 17 heures, lors de la dernière élection présidentielle.

Dossier

Afin d'être taxé de mener une campagne avant la lettre, aux frais du contribuable, le président en exercice pourrait attendre la veille de la clôture de dépôt de candidature pour se déclarer. Et ce, tout en prenant le soin de préparer ou de faire préparer à l'avance son dossier pour que le TGV ne rate pas le coup d'envoi de la course à la magistrature suprême, sans faire pour autant de faux départ. Compte tenu de tous ces délais qui seront consacrés par décret, l'annonce de candidature d'Andry Rajoelina est attendue vers la troisième semaine du mois d'août. D'ici là, le TGV sifflera plus de trois fois à travers le pays où « aucun District ne sera oublié ».