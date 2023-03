Madagascar: Commémoration du 29 mars - Andry Rajoelina dénonce des faux patriotes qui ne songent qu'à leurs intérêts personnels

29 mars 1947 - 29 mars 2023. Le tout Madagascar a célébré hier, le 76ème anniversaire de l'insurrection populaire qui a marqué la lutte pour l'Indépendance du pays.

Le Mausolée d'Avaratr'Ambohitsaina et la ville de Moramanga ont accueilli les programmes officiels de la commémoration de cet événement historique. Le président Andry Rajoelina a assisté à ces deux évènements. Comme à l'accoutumée, la cérémonie a été marquée par un dépôt de gerbes devant la stèle commémorative des victimes. Afin de rendre hommage aux survivants de l'évènement du 29 mars, le président a offert un Nofon-kena mitam-pihavanana et des paniers garnis aux Bekotro maro holatra. Ils étaient une dizaine à Avaratr'Ambohitsaina contre 40 à Moramanga. Le discours du président Andry Rajoelina était surtout axé sur l'importance du devoir de mémoire envers ceux qui ont lutté pour l'Indépendance. «Il est de notre devoir de rendre hommage et de nous remémorer le 29 mars », a-t-il soutenu tout en soulignant au passage la lutte et le sang versé par nos aînés pour obtenir l'indépendance.

Unité, solidarité et patriotisme

Ce sont les messages forts du discours du président. Il n'a d'ailleurs pas manqué d'encourager les jeunes générations à prendre exemple du courage et du patriotisme dont ont fait preuve les Bekotro maro holatra pour que nous puissions aboutir au véritable développement. Durant ce déplacement à Moramanga, le président Andry Rajoelina a lancé une pique à l'encontre de certains politiciens de l'opposition qu'il accuse d'être de « faux patriotes ».Selon ses dires, « ce sont ceux qui se considèrent patriotes mais qui font blocage au développement et qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs intérêts personnels ». « Comme nos aînés, ce sont ceux qui sont prêts à donner leur vie et leur sang pour la Patrie qui sont les vrais patriotes. Pour ma part, je suis prêt à suivre leur exemple pour que Madagascar puisse parvenir à l'indépendance économique et à l'autosuffisance alimentaire », a-t-il déclaré.

Différents projets

Pour revivre l'histoire de l'insurrection du 29 mars 1947, le Chef de l'Etat qui était accompagné lors de cette visite, par le ministre de la Défense Nationale, le Général Josoa Rakotoarijaona, a visité le Musée de la Gendarmerie à Moramanga. Il a ensuite rencontré la population locale au sein même de l'École de la Gendarmerie de cette localité. Une occasion de mettre en avant les différents projets de développement en cours de réalisation dans cette région. Il a notamment cité la route nationale 44 reliant Moramanga - Ambatondrazaka qui sera inaugurée incessamment, mais aussi l'hôpital manara penitra dont l'inauguration est prévue au mois de juillet prochain. Cet établissement hospitalier sera d'ailleurs doté d'une maison de retraite pour accueillir les personnes âgées. Le Chef de l'Etat a aussi offert un camion et cinq bennes à ordures à la Commune de Moramanga. Par ailleurs, les 22 maires de la région Alaotra Mangoro ont aussi reçu une moto chacun. Dans les prises de parole respectives, le gouverneur de région, le maire et le député de Moramanga ont remercié le président Andry Rajoelina pour le véritable changement constaté à Moramanga. Tous, ont exprimé le soutien de la population locale au locataire d'Iavoloha.