Egypte: L'e pays participe à l'initiative mondiale 'Heure de la Terre' en 2023

La ministre de l'écologie, Yasmin Fouad a affirmé que l'initiative mondiale d'extinction des lumières "Heure de la Terre était un événement mondial organisé par le fonds mondial pour la nature auquel l'Egypte participe depuis 2009.

La ministre a précisé que le but était de protéger la planète des contrecoups du changement climatique et de renforcer les efforts d'adaptation, ajoutant que l'Egypte était le premier pays arabe à intégrer cette initiative dont les adhérents s'élèvent à plus de 3,5 mds de personnes.

Nous avons coordonner avec les ministères, prefectures et autorités publiques dans toute la République pour éteindre les lumières dans les monuments touristiques clés et sensibiliser à l'importance de changer nos mode quotidiens de consommation énergétique et diminuer ainsi les émanations de co2, considérées comme l'un des plus grands défis de la planète, a expliqué la ministre.

L'initiative consiste à allumer des bougies de 20h30 à 21h30 afin d'attirer l'attention du monde entier sur le danger que constitue la surconsommation énergétique et qui se manifeste par des aspects néfastes comme le réchauffement climatique.

Earth Hour ou heure de la Terre, couramment appelée heure de la Planète est une Journee internationale organisée chaque année le dernier samedi du mois de mars à l'initiative du WWF. Elle consiste à couper les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d'une heure afin de promouvoir l'économie d'électricité et par conséquent la réduction des emissions de gaz à effet de serre.