Ile Maurice: Boolell - «Pas question de présenter des excuses au speaker»

Commentant la demande faite par l'opposition dans son ensemble, en conférence de presse, pour que la suspension d'Arvin Boolell soit levée, le speaker, Sooroojdev Phokeer, a d'abord indiqué, le mardi 28 mars, que le député du Parti travailliste (PTr) avait été suspendu le 25 novembre dernier pour la séance du jour et quatre autres séances sous les provisions 49 (1) des Standing Orders de l'Assemblée nationale. Selon le speaker, pour lever cette suspension, l'opposition doit présenter une motion et qu'une majorité des parlementaires vote en sa faveur.

Ensuite, il a expliqué qu'Arvin Boolell n'a pas présenté d'excuses sans réserve et sans condition. De ce fait, il n'a aucun pouvoir d'agir afin que le député du PTr retrouve son siège au Parlement. Interrogé hier, Arvin Boolell a rappelé que lors de la conférence de presse, le samedi 25 mars, ses amis et lui ont argué que la demande de sa réintégration au Parlement est dans la logique de la démocratie parlementaire. «J'ai été élu pour siéger au Parlement. De fait, on a fait cette demande.» Au sujet de l'impératif d'excuses pour que sa demande soit considérée, Arvin Boolell répond qu'il n'en est pas question. Il un procès en cour et attend un jugement.

De son côté, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a souligné que, lors de la conférence de presse également, il avait dit que c'était une demande pour que le speaker enlève la suspension. «Nous n'avions pas parlé de motion ni d'excuses.» Quant à l'autre déclaration du Speaker sur l'«improper communication» du leader de l'opposition, qui a rendu public le libellé de sa Private Notice Question (PNQ), Xavier-Luc Duval a répondu : «Normalement, je dois envoyer ma PNQ à 9 heures au plus tard. Mais, par politesse envers personnel de l'Assemblée et le ministre concerné, je l'envoie à 8 h 30. J'attends au moins que, dans la demi-heure suivante ou quelque peu après, j'ai un retour de ma PNQ après des modifications. Or, très souvent, je la reçois deux heures plus tard voire même après. Mon souhait est d'informer la population à quel sujet je m'intéresse pour ma PNQ. D'ailleurs, je fais cela depuis des années. Les autres leaders de l'opposition en faisaient de même.» Xavier Duval continuera d'informer la presse comme d'habitude quand il a à poser une PNQ.