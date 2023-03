Ile Maurice: Bras-d'Eau - Karuna Jhoomuck retrouvée à moitié enlisée dans une mare

Les proches de Karuna Jhoomuck peuvent pousser un ouf de soulagement. Cette habitante de Poste-Lafayette âgée de 40 ans était portée disparue depuis le 21 mars. Huit jours après, mardi, de jeunes garçons du village l'ont retrouvée, enlisée dans une mare, dans les bois à quelques mètres de sa maison. Une enquête policière est en cours, la police soupçonnant que la quadragénaire, qui n'est pas saine d'esprit, aurait été enlevée avant d'être abusée.

Ils ont remué ciel et terre pour la retrouver et avaient même proposé une somme de Rs 25 000 à ceux qui détiendraient des informations. Mais mardi, quand trois jeunes du village se sont rendus dans les bois pour cueillir des fruits, l'un d'entre eux a entendu l'appel à l'aide de Poonam, comme l'appellent affectueusement ses siens. «Le garçonnet a tendu l'oreille et a pu reconnaître la voix de Poonam. Les trois jeunes l'ont cherchée et l'ont retrouvée, le corps à moitié enlisé dans la mare. Le bois se trouve à environ 300 mètres de notre maison. Le garçon l'a sortie de la boue et l'a placée sur un rocher avant de venir nous informer», raconte la belle-soeur de la victime. Cette dernière ajoute que Karuna Jhoomuck n'était pas dans son état normal.

Les proches de Karuna Jhoomuck soupçonnent, eux aussi, qu'elle a été enlevée et qu'elle a été la victime d'abus. Ils souhaitent que justice soit rendue. «Pa fasil séki nou finn viv la. Aster nou atann ki lapolis gagn so version pou ki li kapav dénons tou séki li finn viv», lâche sa belle-soeur. Depuis le 21 mars, la police avait déployé des moyens pour retrouver Karuna Jhoomuck. L'hélicoptère de la police avait survolé le village à plusieurs reprises alors que l'équipe de la Divisional Support Unit, le chien renifleur de la Police Dog Unit, la Special Mobile Force, la Special Support Unit et les habitants du coin s'étaient lancés à sa recherche.