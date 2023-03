Ile Maurice: Jasmine Toulouse - «Je risque de perdre plusieurs autres contrats...»

interview

Mardi, Pravind Jugnauth a brandi la photo de Jasmine Toulouse, artiste et ancienne candidate du Mouvement militant mauricien (MMM), aux côtés de Franklin, au Parlement. Depuis, la principale concernée soutient qu'elle subit les lourdes conséquences de ce qu'elle qualifie de «cheap» de la part d'un Premier ministre...

Vous avez à maintes reprises expliqué le contexte dans lequel la photo de vous et de Jean Hubert Celerine a été prise. Que pensez-vous de ce geste de Pravind Jugnauth au Parlement mardi ?

J'ai appris qu'il avait montré ma photo quand j'ai reçu un appel, plus tard dans l'après-midi, de l'organisateur d'un concert auquel il m'avait proposé de participer. Or, il m'a fait comprendre que cela lui porterait préjudice et qu'il préfère tout annuler me concernant avant de finaliser son événement. Je suis alors allée voir cette séquence du Parlement. Pravind Jugnauth a non seulement montré ma photo mais il a aussi cité mon nom. Sa finn transpers mwa... Je suis dévastée par la bassesse du Premier ministre. À cause de lui, je risque de perdre plusieurs autres contrats. Il s'est attaqué à ma carrière, à mon travail, à mon gagne-pain. Je fais comment maintenant ?

Puis, j'ai aussi vu que c'est Alan Ganoo (NdlR, la photo se trouvait d'ailleurs sur la table de Ganoo avant que Pravind Jugnauth ne la brandisse) qui lui a passé la photo en question. Il est tout aussi complice de ce qui m'arrive. Zot finn ras mo bousé manzé...

Justement, Alan Ganoo et vous étiez du même parti à un moment. Avez-vous eu un problème ?

Non. Ma famille a toujours voté pour lui ! Avant que je ne sois candidate pour le parti mauve, Alan Ganoo m'invitait même à participer à plusieurs de ses programmes. Après, quand j'ai été candidate au no 14 (Savanne-Rivière-Noire), dans la même circonscription que lui en 2014, il a changé. Li népli mem get mwa kan li pasé. Il est très «coincé» d'esprit, je pense. En voulant montrer cette photo de moi avec Franklin, je pense qu'Alan Ganoo a voulu s'attaquer au MMM. Mais n'a-t-il pas pensé qu'il est aussi un père, qu'il a des filles. Tout comme Pravind Jugnauth, d'ailleurs. Ne pensent-ils pas au tort que cela peut causer à une famille, à mon enfant, à mon mari ?

J'ai expliqué que la photo avec Franklin remonte à plusieurs années. C'était lors d'une fête où je devais travailler. C'est tout. Tout le monde fait des photos avec nous, les artistes. Et alors ? C'est quoi le problème ?

Qu'a voulu insinuer Pravind Jugnauth ? Que vous être liée au trafic de drogue ?

Justement. Qu'il y a un lien entre moi et Franklin ? Il n'y en a pas. Que je suis mêlée à un quelconque trafic de drogue ? Je ne suis qu'une victime collatérale dans leurs vaines tentatives d'attaquer le MMM.

Comptez-vous riposter ?

J'ai appris que je ne pouvais rien faire du côté judiciaire car Pravind Jugnauth a l'immunité parlementaire. Ce qui est extrêmement injuste. Il faut impérativement dresser une limite.

Depuis cet événement, avez-vous reçu le soutien de votre parti ?

Oui et pas juste de mon parti, mais aussi de tant d'autres. D'autres artistes aussi. Et je suis très touchée par cette vague de solidarité. Peut-être que d'une part Alan Ganoo a bien fait. Dans le sens qu'aujourd'hui cela me motive encore plus à m'engager dans la politique. J'ai à coeur plusieurs problèmes dans la circonscription, comme la pauvreté et la drogue. Je vais faire de la politique pour changer les choses, pas une politique de bassesse !