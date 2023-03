Madagascar: Ankadimbahoaka - By-pass - La route ouverte au grand public depuis mardi dernier

Les travaux de réhabilitation du tronçon de route reliant Ankadimbahoaka et By pass sur la RNS 63 d'une longueur linéaire de 2,6km, ont pris fin.

Cette route, dont l'état de dégradation a provoqué la grogne de la population, est ouverte au grand public depuis hier. « Outre la mission d'inspection technique menée par l'équipe des techniciens au sein de mon département, le Laboratoire Nationale des Travaux Publics et du Bâtiment (LNTPB) ne ménage pas ses efforts pour assurer le contrôle de la qualité des travaux réalisés par l'entreprise Magic à chaque étape ». Le ministre des Travaux Publics, le Colonel Andrianatrehina Ndriamihaja Livah, l'a évoqué lors de la constatation de l'état d'avancement des travaux sur le chantier tout récemment. Et lui de rajouter qu'une quinzaine de tronçons de route reliant plusieurs quartiers dans la capitale seront réhabilités prochainement. Il a cité, entre autres, l'axe routier reliant Ambodin'Isotry et l'Aigle Noir dont les travaux préparatoires sont déjà en cours. « D'autres travaux de réhabilitation sont également effectués à 67ha », a-t-il enchaîné.

Pérennisation des infrastructures

De son côté, le Gouverneur d'Analamanga Hery Rasoamaromaka a soulevé qu'il y a une organisation entre le ministère de tutelle, la région et la Commune Urbaine d'Antananarivo dans le cadre de la réhabilitation des routes dans la capitale. Ce premier assure les grands travaux nécessitant l'utilisation des engins. Quant au Maire de la CUA, Naina Andriantsitohaina, pour sa part, il a évoqué que les tâches confiées à chaque partie prenante sont bien réparties. Sa collectivité se charge de la réfection des petits travaux. « Nous travaillons également en collaboration avec la JIRAMA. Celle-ci doit ainsi remettre en état les chaussées après la réalisation de ses travaux sous-terraines », a-t-il poursuivi. Toutes les parties s'engagent entre temps à veiller à ce que les nid-de-poules qui se forment, ne s'accentuent plus. Par ailleurs, le ministre de tutelle a réitéré que l'eau constitue le premier ennemi des routes. « Pour assurer la pérennisation de nos infrastructures, les usagers de la route ne doivent plus jeter des ordures dans les canaux d'évacuation des eaux usées ou bien laver ou réparer les véhicules sur la chaussée », a-t-il sensibilisé.