Madagascar: Basket / « Mibala Tournament » - 23 équipes enflammeront le Gymnase Mahamasina

La première édition du tournoi de basket inter-universitaire «Mibala Tournament » sera un point de rendez-vous pour les adeptes du ballon orange, du 17 au 23 avril prochain, au Gymnase Couvert Mahamasina.

L'Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar (ISPM) fête et célèbre cette année ses 30 ans. Pour marquer la fête, l'institut organisera un tournoi de basket inter-universitaire, dénommé « Mibala Tournament » qui se tiendra du 17 au 23 avril au Gymnase couvert Mahamasina. Les phases éliminatoires à la demi-finale se joueront à ces dates, tandis que la grande finale se disputera une semaine après. Il s'agit d'un tournoi réservé aux étudiants des universités. « A l'occasion de la fête et la célébration de nos 30 ans, nous organisons ce tournoi de basketball 5 contre 5, interuniversitaire. Notre université a ses valeurs d'éduquer et de donner des passe-temps aux jeunes à part les études quotidiennes. C'est aussi une occasion de réunir les jeunes talents universitaires de Madagascar dans un même endroit. L'objectif c'est de créer "le Fihavanana », a fait savoir Tantely Raboanary, directeur de communication et relation avec l'externe.

Spectacle et finesse. Deux titres seront en jeu pour cette première édition. 23 équipes seront en effervescence durant la compétition, 15 équipes chez les hommes et 8 du côté des dames. « On va mettre le feu à Mahamasina. Les participants et les supporters ne seront pas déçus », a-t-il ajouté. Selon toujours ses explications, il n'y a pas de niveau ou de classement mais tous les joueurs étudiants d'une université peuvent participer dans leur club d'université respectif. Les organisateurs seront stricts pour le bon déroulement de la compétition. « Toutes les universités ayant des mercenaires pourraient être sanctionnées et privées de deux ans de tournoi. Il n'y aura pas de tolérance. Tout ce qui ne suit pas les règles mérite une sanction, car il s'agit également d'une éducation. Pourtant, les universités participantes peuvent aussi faire une réclamation au sein de l'organisation s'il y a un doute au niveau des autres compétiteurs », a continué Tantely. Diverses activités et animations seront au programme, entre autres le concours de tir à 3 points, le dunk et le saut vertical. « Cette compétition se distingue avec la présence des statistiques par joueurs ainsi que par équipes. Le but c'est de suivre de près les potentialités et performances des joueurs participants. Nous espérons que les étudiants ont des visibilités envers les grands clubs après le tournoi. Ce sera la première édition mais ce ne sera pas la dernière », a-t-il conclu. L'ISPM est toujours en collaboration avec la fédération malgache de basket-ball.