Madagascar: Grand Prix Martial Sinda - Un Malgache primé et une Malgache éditée

Le Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe a été proclamé les 12 et 19 mars sur la webradio Globe-radio.org. Le Grand lauréat est le poète Harman Kamwa pour son recueil Briser le sort. Il est originaire du Cameroun.

Le lauréat de la catégorie écolo-poésie (en partenariat avec ERA environnement) est Hery Mahavanona pour son recueil Requiem pour ces arbres qui cachaient la forêt. Hery Mahavanona est le nom de plume de Herison Andriamihafy. Poète et nouvelliste bien connu à Madagascar. Il a à son actif 4 livres. Cauchemar de chlorophylle (éd. Tsipika, 2008) a reçu la Mention Spéciale du Grand Prix littéraire des océans Indien et Pacifique (remis par l'ADELF). Il est donc récipiendaire pour la deuxième fois d'un Grand Prix littéraire international. Son recueil sera édité intégralement dans une anthologie de recueils aux côtés du Grand lauréat, du prix spécial du jury Zacharia Sall (Sénégal) et de 3 autres poètes primés.

Requiem pour ces arbres qui cachaient la forêt est un recueil qui mélange l'écologie, la politique et l'histoire. Mahavanona le dédie : « à la mémoire du maréchal Lehoaha, des généraux Sambo, Lazo, Toandro, Monjabe et les autres, perdus dans l'anonymat du nombre de ces grands arbres qui cachaient la Forêt tanala en 1947 ». Son style relève de la prose poétique. Il en appelle au devoir de mémoire : « quels faits d'armes leur imputer, aucune mémoire, aucune référence dans les livres d'Histoire même anodine, rien que vagues racontars à endormir les enfants, je n'étais même pas né à cette époque-là, clamait avec conviction ce chef de troupeau se disant grand patriote, pour clore un débat stérile » écrit-il dans son poème inaugural. Lui répond en écho dans un registre différent la poétesse Valiha Rakotonirainy.

Elle fait partie des 35 ayant reçu le label de qualité du Grand Prix martial Sinda pour son recueil Coeurs en choeur. Elle figure désormais avec son recueil aux côtés de 4 autres poétesses, dans la première anthologie de femmes de l'Afrique, des Caraïbes et de l'Océan Indien imaginée, réunie et commentée par le poète et universitaire Thierry Sinda. Il s'agit de Mémoires et Révoltes au féminin, Cinq lauréates du Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe publiée par les éditions Unicité à Paris.

Le livre est illustré par la peintre Pascale Coutoux née Rabesandratana. Lors de la clôture du 20e Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs dans la célèbre Librairie de l'Avenue Henri Veyrier, le dimanche 26 mars, à Paris, une trentaine d'exemplaires de l'anthologie s'est vendue. Parmi les Malgaches présents : la famille Dox au grand complet, la membre du jury Francine Ranaivo, nièce du poète de renom Flavien Ranaivo et Pascale Coutoux qui y avait fait une mini-exposition de peinture.