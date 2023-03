Madagascar: OMS Madagascar - Promotion de la vaccination avec les leaders traditionnels

C'est un nouveau partenariat qui vient d'être scellé entre l'OMS Madagascar et la Fédération des Communautés Royales et Traditionnelles de Madagascar, en matière de sensibilisation et de promotion de la vaccination de routine et de la vaccination contre la Covid-19.

La convention officialisant ce partenariat a été signée en début de semaine. A travers cette collaboration, la Fédération des Communautés Royales et Traditionnelles oeuvrera pour la promotion des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation en faveur de la vaccination, et entreprendra des actions de communication de proximité dont l'objectif est de renforcer les actions déjà menées afin d'augmenter le nombre des personnes vaccinées, notamment dans les régions encore à la traîne en matière de vaccination.