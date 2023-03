Madagascar: Département des affaires politiques de l'ONU - Évaluer la situation politique à Madagascar

Une délégation de la Division de l'assistance électorale du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix - DPPA dépêchée par le bureau central des Nations Unies à New York a atterri sur le sol malgache lundi.

La visite de quelques institutions figure dans son agenda et notamment auprès de la Commission Électorale Nationale Indépendante. Reçue par le président de la CENI, Dama Andrianarisedo, avant-hier, à son siège à Alarobia, la délégation est composée de Simon-Pierre Nanitelamio, Chef de mission, Principal Electoral Affairs Officer, DPA/EAD, de Graham Maitland, DPP et d'Alessandra Cabras, Desk Officer, Eastern Africa Division, DPPADPO. Une délégation conduite par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies à Madagascar, Issa Sanogo. Selon ses dires, l'objectif premier de cette mission a été d'évaluer la situation politique et les préparatifs en cours pour les élections présidentielles.

« Nous avons été dépêchés afin de mieux comprendre les défis du processus de préparation des élections. Le président de la CENI nous a également défini les perspectives », a indiqué un des émissaires. A noter que cette visite fait suite au dialogue pour un processus électoral inclusif et transparent qui a été organisé par la CENI avec l'appui des Nations Unies à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD, qui s'est tenu vendredi dernier au Novotel Ivandry, en présence de toutes les parties prenantes.

Chronogramme

« La CENI se penche actuellement sur la consolidation de toutes les suggestions qui ont été recueillies. D'après ce qui a été décidé, les discussions se poursuivront et sera axée également sur la mise en oeuvre des suggestions émises par les parties prenantes », conclut le président de la CENI. Concernant la refonte totale des listes des électeurs et du registre électoral national, la Direction des Systèmes d'Informations et des Nouvelles Technologies de la CENI d'indiquer que suivant le chronogramme défini par la CENI, l'arrêtage provisoire de la liste d'électeurs se tiendra ce 10 avril 2023 dans chaque district. La base de données de la CENI contient actuellement 10 004 252 électeurs inscrits après une première opération de détection et de suppression des inscriptions multiples.