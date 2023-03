Madagascar: Mini-festival - « Weekend of rock » à la charge

Les trois jours du « Weekend of rock » confirment que la bonne santé du rock tananarivien de l'année passée se poursuit cette année. Ce sera donc trois jours de fêtes de ce genre musical au Poony Lodge à Iavoloha, un mini-festival dans la forme même si les organisateurs ne le mentionnent pas.

Le premier jour, vendredi à partir de 19 h, avec deux formations bien connues des férus de rock et de métal du pays, Famaky et Sahedena. Ces deux groupes ont la particularité d'avoir des femmes en lead-vocal, Hanitra pour le premier et Harena ou Harent's au micro pour le second.

Le lendemain, le samedi 1er avril, les portes s'ouvriront dès 10 h du matin. L'assistance pourra déjà s'amuser sur des « covers » acoustiques ou en karaoké. En attendant de retrouver un grand nom de la scène rock malgache, Green.

Cette légende du rock entrera sur scène à 16 h, sûrement devant des spectateurs et spectatrices déjà bien chauffé(e)s. Les « Aok'izay », « Ozona », « Atsimo sy avaratra », « Nilaozany »... Green a su traverser les années et garder la ferveur des fans.

Le dernier jour se clôturera sur un concert fleuve avec au moins sept rock-band, le programme est intitulé « Métal Atsimondrano », avec les groupes Anjomara, Scare Devil, Tsy Ferana, Emotions, Another Life, Haunting, Tsiky Mainty et d'autres.

« Weekend of rock » se déroule aux portes d'Antananarivo, une belle occasion de sortir de son quartier et de ses habitudes. De décrasser un peu de ce mois assez lourd avec ses pluies et ses embouteillages.