Madagascar: Conférence au sommet - Le FFKM enclenche le processus

C'est avec un culte oecuménique que le FFKM a lancé officiellement ses trois jours d'assemblée générale dont l'objectif ultime reste la préparation de la « Conférence au sommet » qui devrait se dérouler au mois d'août. Les présidents des Faritany FFKM, au nombre de 35 dans tout le pays, se réunissent depuis hier au FOFIKRI Ilafy afin de préparer les consultations dans les Faritany FFKM qui auront lieu au mois de mai, et la rencontre avec les « enfants du FFKM », qui se tiendront au mois d'août, dans la capitale. En attendant, une résolution qui définira la finalité de cette initiative des chefs d'Eglises est attendue à l'issue de ces trois jours, après les différentes rencontres que les responsables du Conseil oecuménique ont opéré depuis ces dernières semaines.

Exécutif

L'ambition des chefs d'églises est de réunir toutes les forces vives de la nation, « ses enfants». Société civile, partis politiques ou encore simples citoyens auront droit au chapitre afin de débattre sur la situation politique mais surtout l'organisation des élections à venir. Depuis ces derniers mois, la classe dirigeante n'a cessé de montrer son désintérêt par rapport à cette initiative. Elle se livre même à une opération de dénigrements et de "décrédibilisations" de l'Eglise en tablant qu'il n'y a pas de crise politique dans le pays pour qu'une telle "Concertation nationale » s'organise. A part, les quelques élus de la majorité et le président de la CENI Arsène Dama, aucun représentant de l'Exécutif n'a honoré ce culte du FFKM.

Adhésion

Cette « Conférence au sommet » risque d'être celle de l'opposition. Depuis quelques semaines, le rapprochement entre Marc Ravalomanana, ancien Président et président fondateur du TIM, Hery Rajaonarimampianina, ancien Président et numéro Un du parti HVM et Hajo Andrianainarivelo, ancien ministre et patron du parti MMM, prend forme. Les dernières sorties des partis de l'opposition ne font que conforter cette hypothèse. Hier à Ilafy, les trois chefs de partis se sont illustrés aux côtés de leurs lieutenants. Une manière d'afficher leur adhésion à cette iniative. Le TIM, le HVM et le MMM sont d'ailleurs les principaux partis qui ont toujours indiqué la nécessité d'un dialogue sincère afin de mieux préparer les élections à venir. Force est de constater que ce sont surtout les partis de l'opposition qui roulent avec le FFKM.

La vérité

« Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes », c'est avec ce verset que les chefs d'église comptent réunir ses « enfants ». Au menu, comme le pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, a indiqué dans son message durant le culte d'hier, se trouvent l'observation des élections à venir à travers le « Andrimaso FFKM ». « Nous allons avancer dans la mise en place du « Andrimaso FFKM » pour l'observation des élections, de la vie sociale et des affaires nationales », a-t-il fait entendre. Et de continuer que « le FFKM insiste sur la vérité dans le pays ». Une vertu qui tend à disparaître avec tous les enjeux de la campagne électorale.