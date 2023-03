Madagascar: Météo - Les activités orageuses se poursuivent

La pluie sera encore au rendez-vous sur l'ensemble de l'île jusqu'à la fin de cette semaine, selon les prévisions du service de la météorologie.

Aucun risque de formation cyclonique n'est à craindre jusqu'à dimanche. Ce jour, un temps pluvieux est encore enregistré selon les prévisions du service de la météorologie. Des averses résiduelles sont entre autres prévues sur les littoraux de Sofia et Boeny. Le temps sera nuageux sur Melaky , Bongolava , Menabe , Itasy et Vakinankaratra dans la matinée mais une dislocation des nuages sera observée au fil du temps. Les activités orageuses sont surtout attendues sur l'ensemble de l'île l'après-midi et la nuit sauf les zones côtières de l'Ouest, Sud-Ouest, Sava et Analanjirofo où un temps partiellement nuageux est probable.

Dans son bulletin, le service de la météorologie a aussi émis un avis de vigilance pour forte houle dans le Sud et le Sud-Ouest. L'alerte rouge de danger imminent concerne en particulier Morombe jusqu'au Cap Sainte Marie et de Cap Sainte Marie jusqu'à Vangaindrano. La sortie en mer et les activités maritimes sont ainsi déconseillées dans ces zones côtières.