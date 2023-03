Madagascar: Football -Barea - Qui succédera à Nicolas Dupuis?

Après la démission du coach des Barea après l'élimination à la Can 2023, la succession à Nicolas Dupuis est ouverte. Mais il n'y a pas beaucoup de choix.

Une démission inévitable. Après la deuxième défaite des Barea face aux Fauves de la Centrafrique lundi à Douala en éliminatoires de la Can 2023, le coach Nicolas Dupuis a annoncé son départ dans le car ramenant l'équipe à l'aéroport. « J'avais annoncé mon départ en septembre. Je pense qu'il serait opportun qu'avec la fédération on se retrouve dès que je rentre à Madagascar si je peux arrêter dès maintenant ». Une question de formalité sans doute pour un employé de la FMF qui va donc rompre son contrat. On voit mal la FMF retenir un entraîneur qui souhaite partir et dont les derniers résultats ne plaident pas en sa faveur malgré un bilan positif de onze victoires, cinq nuls et six défaites en vingt et un matches disputés.

Nicolas Dupuis veut en finir tout de suite alors qu'il reste encore deux matches à disputer pour les Barea. « J'estime que les instances doivent décider de remettre en place un nouveau sélectionneur et je veux lui donner le temps de réussir sa prochaine Can ou Coupe du monde, qu'il puisse travailler le mieux possible pour le bien du pays, pour le bien de l'équipe ». Voilà qui est clair. L'air Dupuis qui a commencé en mars 2017, interrompu en avril 2021 avant de reprendre en avril 2022 a donc définitivement pris fin. La succession est ouverte mais les postulants ne se bousculent pas au portillon. L'héritage est lourd et le défi à relever demande un sacré courage.

Roro bien placé

L'entraîneur des Barea Chan, médaillés de bronze en janvier en Algérie, Romuald Rakotondrabe est le mieux placé et le chouchou des supporters mais il avait bien mis les choses au point bien avant la déroute face à la Centrafrique. « Pour le moment ce n'est pas d'actualité. Ensuite tout dépend de l'objectif, des conditions de travail, de la liberté de l'entraîneur » a-t-il souligné. Il parle en connaissance de cause pour avoir forcé le regroupement des Barea Chan en décembre 2022 avec les moyens du bord. Derrière Roro, il n'y a pas grand monde. Son ancien coéquipier du FC BFV et des Scorpions, Fidy Rasoanaivo figure en bonne place mais il a été engagé par le Club M de Maurice pour préparer les Jeux des îles. Le recours à un entraîneur étranger n'est pas exclu pour rester dans le même tempo.

L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain nommé en avril 2021 puis limogé en avril 2022 suit toujours de près les résultats des Barea et aura à coeur de finir son travail. Son adjoint Fabiano pourrait également rendre du bon service. Sur le plan national le répertoire est un peu épuisé avec des techniciens qui ont déjà dirigé l'équipe nationale avec plus ou moins de bonheur à l'image de Titi Rasoanaivo, Franck Rajaonarisamba, Auguste Raux, Mamisoa Razafindrakoto, Hery Be...

Comme l'a souligné Nicolas Dupuis, la FMF a intérêt à nommer un nouveau sélectionneur au plus vite. Du moins si elle a les prérogatives de la nomination. Rien n'est moins sûr.