Madagascar: Football / CAN 2023 - Les joueurs locaux à considérer

En dents de scie. Madagascar a brillé en coupe d'Afrique des nations en atteignant les quarts de finale à sa toute première participation en phase finale en 2019 en Égypte. Les Barea ont, par la suite, échoué à deux reprises. A leur tour, la sélection des joueurs locaux a réalisé un exploit extraordinaire en février au championnat d'Afrique des nations. Les protégés du coach Romuald Félix Rakotondrabe se sont installés sur la troisième marche du podium, synonyme de la médaille de bronze, à sa première qualification en phase finale.

Pour revenir aux éliminatoires de la Can 2023 en Côte d'Ivoire, repoussée en 2024, les hommes du sélectionneur Nicolas Dupuis n'ont quasiment plus de chance pour revenir dans la course et décrocher le ticket pour la Côte d'Ivoire. Lanterne rouge, la Grande Île ne compte qu'un petit point après trois défaites et un match nul. Le Ghana conserve le fauteuil de leader provisoire, crédité de 8 points, devant la République centrafricaine (7 points) et l'Angola (5 points).

Case départ

Après l'échec de l'équipe nationale A, mieux vaut reculer un peu pour prendre plus d'élan en vue des prochaines échéances internationales, dont les deux dernières journées qualificatives à la Can et sans oublier les Jeux des Îles au mois d'août à domicile. «Les deux derniers matches ont été très rudes pour nous. Le temps de préparation a été insuffisant, les joueurs ne se connaissaient pas assez, ainsi il n'y avait pas de cohésion sur terrain», telle a été l'analyse de Franck Rajaonarisamba, entraîneur du Fosa Juniors, leader provisoire de la Conférence Nord au championnat local. «Aligner des joueurs un peu trop âgés a été une erreur et ils n'ont plus d'ailleurs fait preuve de performance, ... alors que nous avons tous vu la performance des jeunes au CHAN. Il faut considérer la forme du moment des joueurs, ... et la Fédération devrait organiser à temps une sérieuse préparation pour les locaux» souligne-t-il.

Le coach du CFFA, club champion national en titre, Titi Rasoanaivo, a pour sa part constaté que «nous n'étions pas efficaces au match aller comme au retour. Le coach, avec sa stratégie, n'était pas efficace (...) Je n'ai constaté aucune amélioration au retour». Selon toujours ce technicien, un entraîneur devrait aligner les joueurs en forme et qui ont des matches dans les jambes au championnat. Pour une vision à long terme, «nous avons besoin d'une équipe qui pourrait défendre les couleurs nationales, des joueurs en forme et surtout disciplinés» a-t-il précisé. Les deux derniers matchs des éliminatoires pour la CAN, contre le Ghana à domicile et contre l'Angola à l'extérieur, devraient servir à la Fédération et ses techniciens de préparation d'une équipe plus solide et combative.