Burkina Faso: Fabrication de panneaux solaires - Le ministre Simon Pierre Boussim visite Faso Energy

Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim, a visité l'usine de production de panneaux photovoltaïques, Faso Energy, située dans la zone industrielle de Kossodo, à Ouagadougou, le mardi 28 mars 2022.

Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim veut s'assurer de l'effectivité de la production de l'énergie au bénéfice des populations, surtout en cette période de canicule. Après sa visite de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli et celles électriques de Komsilga et de Kossodo, le vendredi 24 mars, le ministre s'est rendu dans les locaux de l'usine de fabrication de panneaux solaires, Faso Energy, le mardi 28 mars 2023, à Ouagadougou.

Accueilli par les responsables de cette unité de production, le ministre a été conduit dans la salle de réunion où il a suivi la présentation détaillée de l'entreprise. Elle a été faite par le spécialiste en réseau électrique et en développement des centrales solaires photovoltaïques, de petites ,moyennes et de grandes tailles, Ahmed Sawadogo.

Le spécialiste a exposé sur les objectifs, les missions et les contraintes auxquelles Faso Energy fait face. Après cette étape, Simon Pierre Boussim et ses collaborateurs ont visité la chaine de production des cellules photovoltaïques, de la table de découpage à celle de soudure, en passant par le hi-pot (chargé de faire les tests HT à potentiel élevé). Les commentaires était assurés par le directeur technique de Faso Energy, Sébastien Ouédraogo. par la suite, la délégation et les responsables de l'entreprise ont eu des échanges sur la vie de l'entreprise, notamment l'évaluation du marché, la garantie des produits, l'avenir des panneaux avariés...

Une garantie de douze ans

La directrice commerciale, Latifatou Koanda a fait savoir que les produits de Faso energy sont plus vendus au Niger. Ils ont une garantie de douze ans. Faso Energy, a précisé le directeur technique adjoint, Charlemagne Djamouli, travaille en collaboration avec des organismes de contrôle pour trouver des solutions relatives à la protection de l'environnement. « Faso Energy s'est inscrite dans le développement durable avec la mise en place de la politique RSE (charte de responsabilité sociétale et environnementale) et PV cycle (centre de collecte et de recyclage des panneaux) », a-t-il ajouté. Conscient de la position de Faso Energy en tant que premier fabricant de panneaux photovoltaïques au Burkina Faso, le ministre Simon Pierre Boussim a félicité son Président directeur général (PDG), Moussa Koanda et ses employés pour leur dynamisme.

« Faso Energy fabrique des modules qui,selon nous, constituent un maillon important dans la chaine de production de l'énergie. Nous sommes satisfaits de trouver cette équipe qui travaille nuit et jour. Pour toute entreprise, la demande domestique est importante. Elle permet de relancer les producteurs », a-t-il dit. Le ministre a déploré le fait que les produits de l'entreprise soient plus consommés par les autres pays que les nationaux. Selon le PDG Moussa Koanda, cette situation s'explique par la concurrence déloyale. De ce fait ,il a invité le premier responsable du ministère en charge de l'énergie à développer des actions pour lutter contre cette pratique illégale.