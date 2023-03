Algérie: Loi portant règlement budgétaire 2020 - Les sénateurs relèvent la nécessité d'accélérer la numérisation

ALGER — Les membres du Conseil de la nation ont souligné, mercredi lors de l'examen du texte de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2020, la nécessité d'accélérer la numérisation du secteur des Finances afin de simplifier les procédures et de conférer davantage de transparence aux transactions.

Intervenant lors d'une plénière présidée par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, et des membres du gouvernement, plusieurs sénateurs ont mis l'accent sur l'impératif de prendre des mesures permettant de moderniser les départements relevant des Finances, notamment les impôts, les domaines et la régie foncière, et de les doter de moyens matériels et humains nécessaires.

A ce propos, le sénateur Mohamed Hachemi Dadeche a jugé primordial la numérisation du secteur des Finances, de manière à contribuer à la réussite de la réforme budgétaire prévue dans la loi organique 18-15 relative aux lois de finances.

La concrétisation de ces réformes conférerait, a-t-il soutenu, davantage de transparence aux dépenses publiques et présenterait au pouvoir législatif une image plus claire de toutes les opérations financières prévues.

Pour sa part, le sénateur Fouad Sabouta a affirmé que les départements sous tutelle des Finances, tels que les impôts, les domaines et la régie foncière, sont prioritaires en termes de réforme et de modernisation, d'où l'impératif de revoir les moyens, les matériels, le recrutement et d'adopter la numérisation.

Intervenant dans le même sens, le sénateur Salem Ben Mebarek a considéré que les opérations de cadastre, notamment dans le sud, demeurent encore minimes, particulièrement en ce qui concerne le cadastre agricole.

Il a cité les difficultés auxquelles les citoyens sont toujours confrontés pour obtenir des documents immobiliers, relevant, à ce propos, la nécessité d'accélérer la numérisation, d'une part, et d'améliorer l'accès aux services bancaires, en particulier la finance islamique, d'autre part.

Pour sa part, M. Mohamed Rebbah a mis en avant l'importance d'accélérer la cadence du dégel des projets d'investissement publics, notamment en matière d'infrastructures.