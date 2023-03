Angola: Le pays prévoit plus de 'vitrines', après l'Expo-Industrie

Luanda — Le ministre de la Planification et de l'Économie (MPE), Mário Caetano João, a informé mercredi, à Luanda, que le pays organisera, cette année, plusieurs événements économiques, après l'Expo-Industrie /2023, dans le cadre de la promotion de " producteurs "made in Angola".

Il s'agit d'événements liés à l'industrie textile appelés « Angola Fashion Summer », prévu pour avril prochain, et le Forum « Énergies renouvelables », pour le mois suivant, mai.

S'exprimant en marge de l'Expo-Industrie/2023, qui s'est ouverte ce jeudi, le responsable a également souligné, entre autres événements, FILDA/2023, la plus grande vitrine économique du pays, prévue pour ce semestre.

Pour Mário Caetano, l'eurodéputé ne regarde pas seulement le secteur secondaire, mais aussi la production nationale, « car ce n'est qu'avec le secteur primaire que le pays peut avoir des industries ».

L'Expo montre du potentiel

Lors du même événement, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a considéré Expo-Industrie/2023 comme étant importante pour l'ensemble de l'économie du pays, car elle expose le potentiel de l'industrie extractive.

S'adressant à l'ANGOP, après l'inauguration de l'Expo-Industrie/2023, par le président de la République, João Lourenço, le ministre a souligné que l'événement montre le tissu commercial industriel du pays, en mettant l'accent sur le secteur des ressources minérales, y compris le pétrole et gaz.

Diamantino Azevedo a dit que l'Expo pourrait contribuer à la diversification économique, à une plus grande croissance économique et à plus de développement pour le pays.

«Elle contribuera à améliorer la qualité de vie de la population. Nous avons vu ici certaines entreprises qui exposent leurs produits à base de ressources minérales. C'est un moment opportun pour le secteur », a-t-il souligné.

Bien qu'une exposition spécifique pour le secteur n'ait pas été proposée, les entreprises du secteur ont été présentes à divers événements qui sont promus à la fois au niveau interne et externe.

À la vitrine de l'industrie, il y a environ 338 exposants de sept provinces du pays, dont les produits sont liés à l'industrie de transformation, à l'ingénierie et à la construction civile, ainsi qu'à l'industrie alimentaire et à l'agro-industrie.

Pour participer à la foire, le montant minimum facturé pour l'espace est de l'ordre de 320 000 kwanzas pour un "stand" de neuf mètres carrés, une remise de 20% étant établie pour les entreprises d'autres régions, c'est-à-dire en dehors de Luanda.

L'Expo-industrie a a eu un interrègne de trois ans, en raison de la pandémie de Covid-19.

L'objectif de l'événement est de faire en sorte que les industries multiplient les nouveaux partenariats et les entreprises, pour plus d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations.