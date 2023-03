Angola: Les pôles industriels indiquent des avancées dans l'industrialisation du pays - ministre

Luanda — Les pôles industriels en fonctionnement et les mesures politiques de l'Exécutif angolais contribuent aux progrès de l'industrialisation du pays, ainsi qu'à l'intégration économique régionale, a déclaré mercredi, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes.

L'Angola a prévu 22 pôles industriels, dont sept sont déjà opérationnels dans les provinces de Luanda, Benguela, Cabinda, Huambo, Malanje, Bié, Uíge et Cuanza Norte, d'une superficie moyenne comprise entre mille et deux mille hectares, chacun l'un d'entre eux, déjà dans le cadre de l'intégration dans la zone de libre-échange africaine (AfCFTA) et la région australe.

Selon le ministre, qui s'exprimait à l'ouverture de la 5ème édition d'Expo-Indústria/2023, dans la zone économique spéciale (ZEE) de Luanda-Bengo, les centres industriels contribuent également à la matérialisation du Planagrão, du Planapescas et du Planapecuaria .

Dans ce contexte, le ministre a souligné l'opérationnalisation des Pôles de Développement Industriel, des Parcs Industriels Ruraux et du Plan Intégré de Développement du Commerce Rural.

Selon le responsable, seuls trois des 10 parcs industriels ruraux prévus sont infrastructurels et opérationnels, notamment Cacuso (Malanje), Tomboco (Zaire) et Canjala (Benguela).

Le Plan intégré de développement du commerce rural (PIDCR), selon le responsable, dynamise le commerce et l'industrie.

« Le PIDCR dynamise, à travers les opérateurs de transport de marchandises, la réduction des contraintes d'accès des producteurs aux marchés et l'augmentation, en quantité et en qualité, de l'accès du commerce et de l'industrie aux matières premières », a affirmé le gouvernant.

Aux yeux du titulaire du portefeuille Industrie et Commerce, les Pôles de Développement Industriel et les Parcs Industriels Ruraux figuraient comme des infrastructures de capacité pour l'installation de grandes, moyennes, petites et micro unités industrielles.

Concernant la 5e édition d'Expo-indústria/2023, qui se déroule du 29 mars au 1er avril, dans une zone de deux mille mètres carrés d'espace d'exposition, à la ZEE - Luanda-Bengo, avec 238 exposants nationaux et internationaux, il l'a considérée comme « une véritable vitrine de la transformation de la production nationale ».

Victor Fernandes a cité les principaux secteurs exposés en mettant l'accent sur la construction civile avec 22%, le commerce et la distribution (12%), les secteurs du textile et de la restauration avec 11% chacun, l'artisanat (10%), le pétrole et le gaz et l'agroalimentaire avec 8% , respectivement, avec la banque et l'assurance, l'industrie du meuble avec 5% chacune.

Victor Fernandes a réitéré que le gouvernement angolais travaille au renforcement de l'agro-indústria en vue de l'autosuffisance alimentaire du pays, ce qui réduira la dépendance aux importations et créera plus d'emplois.