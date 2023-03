Angola: Des scientifiques de National Geographic relancent leur expédition sur la rivière Cuando

Rivungo (Angola) — Un groupe de sept scientifiques de nationalités différentes a redémarré, mercredi, à Rivungo, province de Cuando Cubango, une expédition sur la rivière Cuando, dans le cadre d'accords de coopération entre National Geographic et les ministères de l'Environnement, de la Culture et du Tourisme.

Il s'agit de la reprise d'activité par les scientifiques de National Geographic du projet transfrontalier Okavango-Zambeze (KAZA), interrompu en 2018 pour des raisons techniques.

L'ANGOP a appris que les scientifiques parcourront pendant 10 jours environ 600 kilomètres le long de la rivière Cuando, en bateau, à travers la ville de Shangombo (République de Zambie) jusqu'à Bico de Angola (municipalité de Rivungo), pour la recherche d'animaux aquatiques, terrestres et aériens.

L'équipe de l'expédition comprend les scientifiques Joseph Swenson Cutler et Megan Gluebckert (nationalité américaine), Michael William Watson et Gregory John Thompson (nationalité britannique), Robert William Taylor (nationalité sud-africaine), Frank Jan Willems (nationalité néerlandaise) et Salomon Maritz Booysen (allemand nationalité).

La délégation a été reçue au siège du village par l'administrateur municipal adjoint de Rivungo, à 800 kilomètres de la ville de Menongue, chef-lieu de Cuando Cubango, Alberto Pinto Chinjumbia.

La municipalité de Rivungo borde la Zambie à l'est et la Namibie au sud, a une population estimée à plus de 53 mille habitants, répartis en trois communes, notamment Luiana, Chipundo et Neriquinha.

Dans le bassin versant de l'Okavango, plus d'un millier d'espèces ont déjà été identifiées en Angola, dont 24 sont potentiellement nouvelles pour la science, et 38 autres sont nouvelles en Angola, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas connues dans le pays.

En chiffres, au cours des trois dernières années, un travail qui a été mené sur le terrain par une vaste équipe internationale de 34 personnes, dont des chercheurs, des spécialistes de différents types de faune et de flore, des écologistes, des guides, des traducteurs, des photographes, des opérateurs d'images et d'autres ont permis d'identifier plus d'un millier d'espèces, dont 407 oiseaux, 92 poissons, 99 reptiles, 14 espèces végétales, et même un grand nombre de mammifères et d'amphibiens.