Congo-Kinshasa: Adèle Kayinda quitte l'AFDC & Alliés - Bahati s'oppose à la réintégration de Steve Mbikayi

C'est toujours le désamour entre Modeste Bahati de l'Alliance des forces démocratiques pour le Congo (AFDC & Alliés) et Steve Mbikayi du Parti travailliste (PT). Alors qu'ils se réclament tous deux de l'Union sacrée, la plateforme politique dirigée par le président du Sénat a réservé une fin de non-recevoir à la demande de réintégration de Steve Mbikayi et son parti dans l'AFDC et Alliés.

La plateforme de Modeste Bahati s'en explique : « (...) il sied de rappeler à votre intention que la Conférence des Présidents des Partis et Personnalités Politiques du Regroupement Politique AFDC-A avait, par sa décision N°011 / AFDC-A /BCPP/ELM/EBD/2019 du 1er septembre 2019, pris acte du retrait délibéré du Parti Travailliste (PT) de notre regroupement politique à la suite de votre ralliement à un groupe dissident ».

Cette décision, poursuit la correspondance de l'AFDC-A à Steve Mbikayi, notariée et déposée au rang des minutes de l'Office Notarial de Lukunga en date du 03 septembre 2019 sous le numéro 64.661, publié au Journal Officiel numéro 19 du 1er octobre 2019, pages 217,218 et 219, « n'a jamais fait l'objet d'une quelconque opposition, annulation ou retrait ».

En 2019, le PT, son parti, avait rallié un regroupement dissident via une décision notariée, publiée au Journal officiel et jamais annulée ni retirée.

Entretemps, Steve Mbikayi qui croyait enterré la hache de guerre après la brouille avec Modeste Bahati, avait en son temps, indiqué que les conflits entre lui et Modeste Bahati font désormais partie du passé avant d'ajouter que toutes les divergences ont été aplanies et les relations sont au beau fixe.

"Le conflit entre moi et l'honorable Bahati appartient au passé. Nous avons fumé le calumet de la paix. Je suis son partenaire au sein de L'AFDC-A. Actuellement, les choses se passent bien à mon avis...", avait-il déclaré.

La réaction de Mbikayi

Mbikayi réagit en ces termes via son compte Twitter : « En quelle qualité Mr Bahati avait-il envoyé mon nom au chef de l'Etat pour être nommé PCA du FPI, avant d'aller changer le nom en catimini ? Comment peut-on occuper des fonctions importantes et saper sa dignité comme ça ? Même le PR05 ne peut pas le prendre au sérieux» avant d'ajouter : « Bahati doit apprendre à être sérieux. Si réellement, nous ne sommes pas de l'AFDC-A, en quelle qualité continue-t-il à percevoir à la source mes cotisations et celles des députés PT à l'AN ? Pourquoi m'invitait-il aux réunions de l'AFDC-A ? Peut-on être malhonnête à ce point ».

Adèle Kayinda quitte Bahati

Après sa reconduction au gouvernement, la ministre du Portefeuille Adèle Kayindaa annoncé l'adhésion à l'Union sacrée de son propre parti politique Alliance des démocrates chrétiens au Congo (ALDEC).Le mardi 28 mars dernier, lors d'un échange avec les membres de son cabinet, elle a demandé à ses collaborateurs issus de l'AFDC-A de Bahati Lukwebo de rendre leur tablier.

« Tous ceux qui étaient venus au nom du regroupement AFDC-A sont contraints de rendre leur tablier aujourd'hui. Car je me suis adhéré à l'Union sacrée comme ALDEC», a indiqué Adèle Kayinda.

La ministre du portefeuille a, à cette occasion, exprimé son mécontentement suite aux insultes et humiliation subies pendant près d'une année de la part des communicateurs de l'AFDC-A.