Congo-Kinshasa: Après la visite du Président Emmanuel Macron, RDC-France - Sama Lukonde reçoit Christian Yoka et Bruno Aubert

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est entretenu, ce mardi 28 mars 2023 à la Primature, avec une délégation de l'Agence Française de Développement (AFD), délégation conduite par Bruno Aubert, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC.

Au menu de cette entrevue, les acquis de la visite récente du Président Macron en RDC, les engagements de l'Agence Française de Développement, la signature des conventions intervenue notamment, lors du forum économique tenu, il y a près d'un mois, ainsi que le niveau d'exécution de différents projets. Il a été question pour le Chef du Gouvernement et ses hôtes, de faire le point sur tous ces sujets.

Au sortir de l'audience, Bruno Aubert s'est exprimé en ces termes : « nous souhaitions rencontrer le Premier Ministre, trois semaines après la visite du Président Macron, pour faire le point en quelque sorte sur la visite, sur les acquis de la visite, sur les orientations qui en découlent dans le domaine économique et celui de nos actions pour le développement de la RDC.

Nos échanges ont porté sur l'ensemble de ces sujets et sur le forum économique. Notamment, les engagements qui ont été pris en ce moment et aussi sur les engagements de l'Agence française de Développement, sur la signature des conventions, qui ont eu lieu en ce moment-là et le niveau d'exécution de nos différents projets. Il était important de rencontrer le Premier Ministre pour tracer les perceptives avec lui, écouter ses orientations », a déclaré l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC.

Pour sa part, Christian Yoka, Directeur de l'Agence française de Développement, a souligné que cette rencontre avec le Chef du Gouvernement était une occasion de parler de l'impact des actions de leur institution aux bénéfices des populations congolaises.

« L'échange avec le Premier Ministre était extrêmement fructueux et constructif. Il vient à point nommé, quelques semaines après le passage du Président Macron. Et c'était pour nous l'occasion d'examiner les conditions d'exécution des programmes en cours en RDC. En particulier c'était pour nous l'occasion de souligner le portefeuille d'activités de l'AFD dans des secteurs extrêmement divers : la formation professionnelle, la santé, l'agriculture et le développement urbain.

Je pourrais en citer d'autres. Le point important que nous avons discuté avec le Premier Ministre, c'est véritablement celui de l'impact de nos actions aux bénéfices des populations. Et de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai été édifié par le contenu des positions exprimées par le Premier Ministre », a-t-il déclaré.