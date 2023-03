Congo-Kinshasa: Intérieur, Sécurité & Affaires Coutumières - Peter Kazadi récupère les arcanes de commande !

"En attendant que je puisse bien pénétrer les réalités de cet important Ministère pour mieux planifier la feuille de route de mon action, je note que les Services du secteur de la Sécurité, à savoir l'ANR, la PNC, la DGM, ont un rôle majeur à jouer dans le processus du renforcement de l'autorité de l'Etat, qui du reste est mon cheval de bataille, sur toute l'étendue du territoire national.

La première séance de travail que j'aurai avec les dirigeants de ces services me permettra d'analyser avec eux les défis à relever à leur niveau en termes de la qualité et de la quantité des effectifs, de la modernisation des méthodes et de 33 l'outil de travail, de la sécurisation des localités libérées de l'Est du pays, de la lutte contre la criminalité dans les grandes agglomérations", a déclaré hier, mercredi 29 mars 2023, M. Peter Kazadi Kankonde, le tout nouveau Vice-Premier Ministre, Ministre de l'lntérieur, Sécurité & Affaires Coutumières, lors de la cérémonie de remise-reprise.

Tracasseries policières

"Pour lutter contre les tracasseries policières bien décriées par notre peuple et les usagers de la route, je veillerai à ce que l'Inspection Générale de la Police puisse renforcer son opérationnalité dans le cadre du contrôle et de l'audit des services de Police et des policiers en divagation", réaffirme-t-il.

Elections, cap sur l'évaluation

"Au regard de l'évolution du processus électoral, nous évaluerons également les besoins de la sécurisation électorale afin que ces élections générales se déroulent dans la paix et la tranquillité.

Pour ce qui de l'identification des populations, j'encouragerai l'ONIP et le BCR à emboiter les pas à la CENI en vue d'oeuvrer pour que les Congolais aient leur carte d'identité biométrique le plus vite possible", précise-t-il.

Vers l'effectivité de la cartographie territoriale et administrative

"Concernant l'administration du territoire, je veillerai personnellement au renforcement du contrôle en son sein à travers le déploiement des Inspecteurs Territoriaux. Pour ce faire, l'ordre doit être rétabli dans cet important instrument de mesure de la territoriale qui parait, pour l'instant, ignorer son importance dans l'administration territoriale. Je ferai également appel à l'Ecole de la Territoriale pour qu'elle soit active dans la formation et le recyclage des autorités territoriales dont la plupart sont encore dans l'apprentissage de la fonction alors qu'elles se mesurent déjà à des défis de divers ordres.

Une bonne territoriale permettra, j'en suis convaincu, de trouver de solutions à la multitude de conflits communautaires que connait notre pays, dont entre autres des conflits de succession au pouvoir coutumier, des conflits fonciers, des conflits ethnico-politiques et des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles.

Dans ce même registre, je veillerai à ce qu'au cours de mon mandat, la cartographie territoriale et administrative de notre pays soit effective avec ses provinces, ses villes, ses territoires, ses communes, ses secteurs, ses chefferies, ses groupements, ses quartiers, à la suite d'une opération de certification des entités territoriales.

Dans le même cadre, je ne manquerai pas de donner du tonus à nos équipes techniques de la commission des frontières pour relancer les commissions 44 mixtes afin de finaliser et résoudre les problèmes liés à la délimitation des frontières communes avec les pays voisins concernés. Outre la problématique des frontières, une de mes préoccupations va porter sur la situation des réfugiés et des déplacés internes.

Pour les premiers, je reprendrai les contacts avec le HCR en vue de la relance des Tripartites avec les pays voisins afin que chaque citoyen puisse rentrer vivre en paix dans son pays.

Et pour le second cas, je me concerterai le plus rapidement avec d'autres collègues impliqués dans la gestion des catastrophes pour trouver de solutions rapides à l'extrême précarité de la vie de ces populations qui paient le lourd tribut des guerres et conflits ayant fui leur milieu d'origine", a-t-il ajouté.

Etienne Tshisekedi, le modèle intemporel

"58 ans après la nomination de Feu Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA d'heureuse mémoire, Mon Maître, comme Ministre de l'Intérieur, je me sens particulièrement honoré d'être compté parmi ses lointains successeurs, lui, qui a toujours défendu avec ardeur et efficacité la démocratie et l'Etat de droit. Et croyez-moi, ce valeureux illustre personnage de l'histoire de notre pays, constitue pour moi, un modèle intemporel dans la gestion de la RES PUBLICA", a-t-il rappelé, lors de cette même occasion.