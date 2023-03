Congo-Kinshasa: Clôture de la semaine du leadership au féminin, IFASIC - Patience Mashini offre des armes stratégiques aux étudiantes pour leur réussite dans la société

A l'occasion de la clôture de la semaine du leadership au féminin organisée, du 22 au 28 mars 2023, par la coordination estudiantine de l'Institut facultaire des sciences de l'Information et de la communication, Patience Mashini, Cheffe des travaux, a appelé les étudiantes au pragmatisme, à toujours viser le meilleur et à aimer le sacrifice dans le travail pour se distinguer dans la société.

Outre la clôture de la semaine riche en connaissance, c'était la commémoration de la naissance du professeur Malembe qui a totalisé 78 ans d'âge. Dans sa prise de Parole, la femme au parcours élogieux s'est exprimée en ces termes : «J'ai étudié dans un auditoire de plus de 450 étudiants avec 6 distinctions seulement, et j'étais la seule femme», a-t-elle révélé. Selon elle, cela était le fruit des encouragements de son professeur Jean-Richard Kambayi Bwatshia. Pourquoi ? Parce que le professeur me disait toujours, travaille pour distinguer et je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire», a-t-elle lancé.

Dans la même logique, Madame Mashini Patience les a conseillé à faire une étude de soi sur les forces et faiblesses, en anglais le SWOT (strengt, weakness, treats, and opportunity), qui se traduit par force, faiblesse, menace et opportunité. «Vous devez connaitre vos points forts et faibles, c'est comme ça qu'on se distingue dans la société. Dis-toi, je suis fort à telle et telle chose et non à telle autre, connaitre les contraintes et les opportunités que t'offre le monde extérieur. Les formations, adhésion dans les associations», a martelé l'oratrice.

La journée s'est clôturée par la remise d'un trophée au recteur Jean-Richard Kambayi Bwatshia pour son dévouement à soutenir les activités estudiantines et la bonne gestion de l'institut. Le tout s'est clôturé par une photo de famille.