Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la femme, Lubumbashi - Marie Olive Lembe Kabila lance le programme 'Sisi Wote'

La journée de samedi 25 mars 2023 était toute particulière. Sous des tentes pleines comme un oeuf de la salle Monte Carlos à Lubumbashi, Marie Olive Lembe Kabila a réuni plus de 5.000 femmes, dans le cadre de la clôture du mois de la femme, ouvert à Goma, dans le Nord-Kivu depuis le 8 mars dernier. A Lubumbashi, l'épouse de Joseph Kabila a lancé officiellement le programme de renforcement des capacités financières des femmes. Ces dernières, réunies en coopérative, ont sollicité l'appui financier de celle dont l'humanité entière ne cesse d'aduler et d'appeler affectueusement «Mama warohoo».

Messe

Peu avant le lancement dudit programme, Marie Olive Lembe Kabila, en bonne chrétienne, a organisé une messe d'ouverture. Il ressort de l'enseignement de l'officiant du jour tiré de l'épitre de Saint Paul aux Philippiens et l'évangile de Saint Matthieu des encouragements aux femmes qui travaillent, qui se réveillent tôt le matin, celles qui prennent en charge leurs foyers, à fructifier leurs économies. « Car, la femme est le socle de la maison, elle est comparable à la personne qui bâtit sa maison sur le roc. Quelles que soient les intempéries, la maison ne s'écroulera jamais, contrairement à celle qui bâtit sa maison sur le sable. Face aux intempéries, la maison s'écroule. En tant que Chrétien, notre Roc, notre Pierre est Jésus-Christ, sur qui repose notre espoir », a souligné l'officiant du jour.

Renforcement des capacités

Au nom de Marie Olive Lembe Kabila, Chimène Zema Mercedes, Coordonnatrice IPOLK/Haut Katanga, a offert à l'hôpital Provincial Jason Sendwe, un groupe électrogène de 55 Kva, question de pallier les difficultés liées à l'énergie électrique qui paralyse le fonctionnement de cet établissement hospitalier de renom.

Elle était accompagnée de Nasso Kubuya Ndole, dit Kundos, Coordonnateur National de IPOLK. Dans cette démarche philanthropique, au nom de la Présidente Nationale Marie Olive Lembe Kabila, elle a insisté sur l'égalité pour l'éducation, la paix et l'autonomie des femmes et filles qui représentent 52% de la population.

Elle l'a dit en ces termes : « En cette période où le monde entier célèbre le mois dédié à la femme sous le thème : pour un monde digital inclusif : motivation et technologies pour l'égalité des sexes, nous rappelons que l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomie des femmes et filles en République Démocratique du Congo, n'est possible que si nous renforçons les capacités de ces dernières qui représentent 52% de la population et constituent une ressource importante qui ne peut être négligée; d'où le but de cette assise qui est le lancement du programme de renforcement des capacités financières des femmes comme levier économiques et vivier de l'émergence et moteur du développement de notre cher et beau pays afin de favoriser un monde où les femmes et les hommes vivent dans l'égalité et l'équité », a-t-elle souligné.

Au modèle de Mama warohoo

Il faut rappeler que la Coordonnatrice provinciale de IPOLK/Haut-Katanga croit dans la qualité de la femme parce qu'elle incarne une force tranquille qui est au-delà des forces visibles. « Les femmes jouent déjà un rôle capital pour la survie de ménages, comme notre Mama warohoo, elles sont majoritaires dans l'agriculture, secteur porteur de croissance et elles façonnent le devenir de la jeunesse congolaise, qui est l'avenir, elles sont donc des incubatrices dans la construction de la République Démocratique du Congo », a-t-elle renchéri.

Pour rappel, les femmes qui ont répondu favorablement à l'invitation de Marie Olive Lembe Kabila sont venues de quatre coins de la Province du Haut Katanga.

Merci à Olive Lembe !

De la théorie à la pratique, Ladiane Nyembo a précisé que le rêve d'hier, est devenu une réalité aujourd'hui grâce à Marie Olive Lembe Kabila. A l'entendre parler, malgré les meilleurs discours tenus dans ce pays pour éradiquer la pauvreté, rien ne s'améliore quel que soit le beau français de nos plaidoiries, par conséquent, la situation va de mal en pi et le beau français ne produit aucun résultat.

D'où, la nécessité, pour elle, de créer les structures de développement durables et ses mécanismes pour atteindre les objectifs millénaires de 2030, à savoir les mutuelles de santé; les coopératives et les associations féminines bien organisées. Ces structures vont aider dans la communion de faire face à la pauvreté.

Dans la suite de ses propos, Ladiane Nyembo a décrit le rôle d'une coopérative qui se définit comme une association libre de personnes qui créent une entreprise économique, qu'elles gèrent, qu'elles dirigent et contrôlent démocratiquement pour la mettre à leur service et au service de la communauté.

Différent d'une ONG, de la ristourne, des associations culturelles, une coopérative est une entreprise que les hommes et femmes créent pour éradiquer la pauvreté. Elle réunit les différents domaines d'activités pour en tirer le bénéfice. A ce jour, la Coopérative Sisi Wote compte en son sein plus de 5.000 adhérentes.

Parité homme-femme

Lors de cette cérémonie, Marie Olive Lembe Kabila en appelé aux hommes et aussi aux dirigeants actuels de réaliser les différentes promesses en ce mois de la femme. « Nous avons beaucoup entendu les discours de soutient de nos dirigeants sur l'émancipation de la femme, mais lorsqu'il s'agit de partage de postes, surtout les postes de responsabilité aux fonctions étatiques, vous avez constaté à ce dernier gouvernement, la femme est reléguée au second degré; le quota n'est pas respecté. Lorsqu'il s'agit de partages des postes, les hommes nous étouffent. Cela est prouvé depuis longtemps que les mamans ont prouvé qu'elles ont le souci, l'intérêt de l'éducation des enfants et le bien-être de nos familles respectives », a souligné Marie Olive Lembe Kabila. Ceci explique cela, que la femme malgré la perte de son époux, elle est à même de garder la nourriture sous le lit pour ses enfants.

Une parité prometteuse

Par ailleurs, elle invite toutes les femmes à militer pour la parité, à atteindre 50% de chance par rapport aux fonctions de responsabilités étatiques. En outre, elle ne cesse de les encourager, les soutenir dans l'objectif d'avoir la couleur zébrée des postes aux fonctions de responsabilité et prouver que lorsque la parité sera de mise, beaucoup de choses vont s'améliorer.

«Aux hommes, sachez ceci, lorsqu'une femme est autonome, indépendante financièrement, vous serez épargné des accidents cardiovasculaires; vous aurez une longue vie. C'est justement vous épargner de toutes les petites demandes ménagères et tous les besoins de la maison ne peuvent pas être résolus par les hommes seuls. C'est pour cette raison, que nous devons continuer notre plaidoirie d'atteindre la parité en vue d'épargner nos hommes de maladies provoquées par le choc émotionnel », a-t-elle souligné.

Soutien des «Kabila»

A ce jour, pour soutenir les femmes qui se réveillent tôt le matin, celle qu'on appelle «Gagne-petit», Marie Olive Lembe Kabila, avec le concours de son cher époux, a mis à la disposition de la coopérative SISI WOTE une sommes de 100.000 dollars américains, un soutien qui vient du plus profond de leur coeur par rapport aux dividendes tirées de leurs travaux de champs.

De Goma, en passant par Bukavu et Kaziba, l'honneur revient à la province du Haut Katanga où elle a honoré encore cette femme rurale. Bien que les demandes fusent de la voir dans les autres provinces portées la voix de sans voix rurales, Marie Olive Lembe Kabila reste une référence du développement à la base; de cette considération de l'être faible.