Sénégal: Elimination des lions à la CAN U23 et aux JO « paris » 2024 - Demba Mbaye engage sa responsabilité et s'explique

Le sélectionneur du Sénégal Demba Mbaye a qualifié de naufrage collectif la lourde défaite subie par l'équipe nationale U 23 contre le Mali (3-0) et qui élimine de la CAN de la catégorie qualificative aux Jeux olympiques Paris 2024. Le sélectionneur des Lions, qui s'est exprimé sur la désillusion de son équipe du Sénégal, a d'emblée endossé la responsabilité de cette surprenante élimination alors que son équipe était sur une sérieuse option prise à l'aller (3-1).

Dans son analyse d'après match, il pointe du doigt la mauvaise gestion de l'aspect émotionnel du match retour à Bamako. Il a, entre autre, fourni des explications sur l'absence fortement agitée de certains joueurs et particulièrement celle de Dion Lopy qui a suscité des interrogations après sa convocation par Aliou Cissé.

Eliminé de la CAN U23 au Maroc qualificative JO 2024, le football sénégalais devrait repasser pour décrocher une deuxième participation à des olympiades. Alors qu' ils avaient remporté la manche aller à Dakar (3-1), les olympiques sénégalais ont finalement été renversé par le Mali lors de la manche retour à Bamako ( 3-0). Une surprenante défaite qui a cassé un tant soit peu la bonne dynamique enclenchée depuis un an par les différentes sélections nationale. Le sélectionneur des Lions a engagé la responsabilité dans les instants qui ont suivi la débâcle.

Il a d'emblée mis en cause une mauvaise gestion de l'aspect émotionnel et le naufrage collectif qui a suivi. « L'adversaire nous a surclassé dans tous les domaines. Les joueurs aussi n'ont pas vraisemblablement su gérer l'aspect émotionnel de cet événement, on arrivait même plus à faire les touches. C'est compliqué, c'est un naufrage collectif auquel il va falloir s'interroger. J'ai ma part de responsabilités parce que c'est moi qui ai fait des choix (...) Si vous avez bien regardé la première mi-temps, vous avez donc bien constaté qu'on était pas en confiance. On ne peut pas sortir d'une phase où on n'est pas en confiance, où l'adversaire nous bouscule et se dire qu'on était en excès de confiance. C'est totalement illogique. Le résultat au match aller ne nous incitait pas à l'excès de confiance. On s'est toujours méfier du Mali. On savait que ça allait être un match difficile. On n'a pas été capable de s'imposer dans les duels, on a semblé apathique », a-t-il expliqué en conférence.

On en sait également un peu plus sur les changements qui ont été opérés par rapport aux matchs aller. Une formation qui a eu, aux yeux de nombreux observateurs, des relents de chamboulement.« Par rapport à ce que les joueurs nous ont montré lors des séances d'entrainement. J'ai fait le choix de ntitulariser Cheikhou Oumar Ndiaye parce qu'il connait bien l'Afrique, contrairement à Arouna (Sangante) qui a été satisfaisant (au match aller). On a vu que Cheikhou Oumar assurait dans ce genre de rendez-vous. Mamadou Sané ? L'ailier gauche malien était explosif à l'aller. J'ai donc pensé qu'il pouvait le contenir. Malheureusement, ça était un match compliqué pour lui. Mais le naufrage est collectif. Il faut quand même savoir que c'est la meilleure équipe qui est passée », fait t-il savoir.

La controverse de l'absence de Jon Lopy chez les olympiques

Demba Mbaye a ainsi, particulièrement réagi sur la convocation de son capitaine Dion Lopy par le sélectionneur des Lions A, Aliou Cissé. Une sélection qui a été très agitée et qui continue d'alimenter les débats auprès de nombreux observateurs. Ces derniers estiment qu'il était tout simplement plus judicieux que le milieu de terrain soit mis à la disposition des olympiques. Car, sa présence, avancent t-ils, n'était pas indispensable dans l'équipe d'Aliou Cissé. Tout comme celles de Pape Matar Sarr qui aurait également été plus utiles aux U23 pour remplacer Lamine Camara et Rassoul Ndiaye. Ce qui était, selon eux, logique après le signal fort donné depuis le match aller par les Maliens qui avaient quasiment absorbé les Sénégalais dans l'entrejeu et au milieu de terrain. Les Aigles du Mali ont dû surfer sur cette bonne tenue pour se renforcer avec des joueurs de plus outillé de la sélection A.

« Il nous a manqué beaucoup de choses, notamment de personnalité »

S'il dit ne pas s'attarder sur les absences, le technicien sénégalais a reconnu que son équipe a subi les conséquences d'un manque de personnalité dans son jeu. « J'ai travaillé avec l'effectif que j'avais à ma disposition. On a enregistré le forfait de Rassoul Ndiaye et on a été confronté avec des soucis administratifs avec des joueurs de Génération Foot. Je n'ai pas envie de m'attarder sur ceux qui étaient absents. Ceux qui ont été présents ont fourni des efforts au match-aller. ce qui n'est le cas à Bamako. Ce que je constate, c'est qu'on était pas capables de fournir les mêmes efforts au retour. Dans ce match, il nous a manqué beaucoup de choses, notamment de personnalité, il faut être honnête. On a subi les conséquences de ce manque de personnalité. Je dois analyser les raisons de cet échec et en tirer les conséquences qui s'imposeront », a répondu le sélectionneur du Sénégal.