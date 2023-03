Soudan: Belaish - Nous espérons que l'atelier sur la réforme militaire sera un dialogue continu pour tous

Khartoum — Le Représentant spécial du Président de la Commission de l'Union africaine au Soudan, l'Ambassadeur Mohamed Belaish, a prononcé ce soir le discours de clôture du mécanisme trilatéral à l'issue de l'atelier sur la réforme du secteur militaire et de la sécurité qui s'est tenu dans la Salle de l'amitié à Khartoum du 26 au 29 mars en cours.

Il a noté que l'atelier est l'un des cinq qui ont été décidés à tenir dans le cadre de la phase finale du processus politique, et que « sa convention constitue une « réalisation importante » dans la marche du Soudan vers une transition politique civile démocratique renouvelée », a-t-il déclaré.

Belaish a poursuivi en disant : « Cet atelier est le début de ce qui, je l'espère, sera un dialogue continu et continu entre tous les Soudanais, hommes et femmes, civils et militaires, à Khartoum et dans les États et les regions".

Le Représentant spécial du Président de la Commission de l'Union africaine au Soudan a souligné le long chemin parcouru par le processus politique, indiquant qu'au cours des trois derniers mois, les cinq ateliers sur le démantèlement de l'autonomisation, l'Accord de paix et de l'Est de Juba, la justice transitionnelle et la réforme du secteur de la sécurité et du secteur militaire ont réuni des centaines de femmes et d'hommes soudanais de différentes régions du pays et de tous les horizons.

Les discussions transparentes et ouvertes lors de ces ateliers ont également abouti à d'importantes conclusions et recommandations qui font désormais partie intégrante de l'accord politique final qui sera signé dans les prochains jours.

L'Ambassadeur Belaish a souligné que : « il s'agit d'une réalisation extraordinaire, pour la première fois dans l'histoire du Soudan, que « les voix et les revendications des peuples ont contribué au contenu d'un accord politique », appelant à célébrer cette réalisation et à s'en inspirer.

Il a souligné au nom du mécanisme trilatéral qu'« il est essentiel que ces efforts continuent de parvenir à un accord politique global et définitif », affirmant : « un accord à travers lequel les femmes et les hommes soudanais peuvent voir leurs aspirations, un accord qui peut mettre le Soudan sur la voie d'une transition dirigée par les civils vers la démocratie».