Ile Maurice: Séquestré en Iran - ils attendent le rapatriement de leur fils

C'est seulement quelques heures avant l'annonce faite par le ministre des Affaires étrangères, Alan Ganoo, au Parlement mardi que le père de l'adolescent séquestré en Iran a appris de source policière que les autorités iraniennes ont pu retrouver son fils et que celui-ci sera rapatrié bientôt. Il se dit soulagé et attend impatiemment son arrivée.

«Je suis soulagé. Mon épouse et moi, nous attendons que notre fils foule enfin le sol mauricien. Nous avons passé de nombreuses nuits blanches et ne pouvons rien avaler en sachant que notre enfant était martyrisé. Nous avons frappé à plusieurs portes, et même Interpol nous avait dit qu'ils ne pourraient rien faire. Je remercie le ministère des Affaires étrangères de nous avoir écoutés et d'avoir fait le nécessaire», lâche cet habitant de Baie-du-Tombeau, la voix remplie d'émotion. Il avance cependant qu'il n'est toujours pas en contact avec son fils et qu'il ne sait pas ce qu'il a vécu entre les mains de ses agresseurs. «Tout ce que la police m'a confié, c'est qu'il est sain et sauf. J'attends maintenant que je puisse enfin le voir.»

Ce kidnapping a duré plus d'un mois. Le jeune de 17 ans, qui s'était rendu à Dubaï en septembre de l'année dernière pour assister à un mariage, avait été kidnappé et transporté de force en Iran depuis décembre. Au mois de février, le père du jeune homme devait recevoir un message l'informant que son fils a été kidnappé et lui demandant une rançon de 900 000 dollars que les ravisseurs devaient cependant ramener à 100 000 dollars. Les parents du jeune homme, perdus, s'étaient tournés vers Interpol avant de se rendre au bureau du Central Criminal Investigation Department. Le ministère des Affaires étrangères avait aussi été alerté, ainsi que l'ambassade de la République islamique d'Iran.

Mais devant l'inaction des autorités, le père a voulu prendre les choses en main et, avec l'aide de ses proches et amis, il a pu réunir la somme de Rs 4,7 millions. Accompagné de quatre de ses proches, il a tenté de s'envoler pour Dubaï, où les ravisseurs lui avaient donné rendez-vous, dans un magasin. Mais la Custom Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority a intercepté le groupe et a saisi l'argent. «Je fais tout mon possible pour mettre la main sur la somme saisie, mais jusqu'à maintenant, rien. Je faisais tout ça pour que mon enfant puisse rentrer sain et sauf. Je ne cesserai de remercier les cieux», confie ce pêcheur.

C'est au Baloutchistan, à la frontière entre l'Iran et le Pakistan, que le portable du mineur avait été localisé par les autorités iraniennes. Ils ont par la suite retrouvé le jeune homme à Zahedan City, dans la province du Baloutchistan. Les ravisseurs ont été arrêtés. Le mineur est entre les mains de la police iranienne et les procédures ont été enclenchées pour le transférer à Téhéran et le rapatrier.