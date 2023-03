Ethiopie: La CEA et la Fondation RES4Africa identifient les étapes clés pour faire avancer le programme de réforme du secteur de l'électricité en Afrique

Addis Ababa — La CEA et la Fondation RES4Africa identifient les étapes clés pour faire avancer le programme de réforme du secteur de l'électricité en Afrique, dans le cadre d'un dialogue public-privé dédié.

Dans le cadre du soutien du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à l'avancement du programme de réforme du secteur de l'électricité par le renforcement du dialogue public-privé, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et la Fondation RES4Africa ont organisé un dialogue public-privé de haut niveau sur l'investissement du secteur privé dans l'électricité et le développement de l'infrastructure en Afrique.

L'événement a rassemblé des acteurs des secteurs public et privé, y compris des responsables politiques, des organisations internationales et des décideurs travaillant dans les domaines de l'énergie et de l'infrastructure. Les participants ont discuté des changements nécessaires dans les cadres politiques et réglementaires pour assurer l'ouverture, l'attractivité et la préparation des marchés africains aux investissements privés.

"Nous reconnaissons l'importance de poursuivre sur la voie d'une faible émission de carbone, en tirant parti de l'immense potentiel des énergies propres et renouvelables. L'Éthiopie a investi dans le développement de l'énergie géothermique, éolienne, solaire et d'autres domaines de l'énergie durable pour atteindre ses objectifs. Alors que nous aspirons à restructurer et à développer des marchés énergétiques nationaux efficaces, le partenariat public-privé est une condition essentielle", a déclaré Sultan Woli, ministre d'État pour le développement énergétique de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Le secrétaire exécutif par intérim de la CEA, Antonio Pedro, a souligné que les défis politiques et réglementaires nécessiteront la mise en place du type d'infrastructure qui peut soutenir la croissance et la prospérité. "Les investissements dans l'énergie et les infrastructures permettront de tirer parti des possibilités de diversification économique grâce à l'augmentation du commerce intra-africain et à l'intégration économique régionale, et d'offrir des débouchés économiques à la jeunesse africaine en pleine croissance et à sa population dynamique", a-t-il déclaré. "Ces investissements nous aideront à combler le fossé existant en matière d'accès à l'énergie. Actuellement, plus de 600 millions de nos concitoyens n'ont pas accès à l'électricité et nous ne produisons que 4 % de l'énergie mondiale.

Les discussions ont mis en évidence l'importance de favoriser la coordination entre les secteurs public et privé pour accroître les investissements dans les infrastructures en Afrique. Les participants ont noté que l'élaboration d'un programme de réforme nécessite une approche globale et participative. Les réformes politiques devraient donner la priorité à la transparence, à la prévisibilité et à la compétitivité, tout en garantissant la protection de l'intérêt public et du bien-être social. Ils ont souligné que ces objectifs peuvent être atteints en créant des règles et des lignes directrices claires, en promouvant la concurrence et en réduisant les obstacles bureaucratiques. Les intervenants ont également souligné qu'une coordination réussie entre les secteurs public et privé nécessite "la confiance, la communication et une vision commune du développement".

"Pour stimuler l'investissement privé et accélérer le développement des infrastructures en Afrique, la première étape consiste à créer un cadre réglementaire clair, stable et transparent, a souligné Salvatore Bernabei, président de RES4Africa et PDG d'Enel Green Power.

Un environnement politique et réglementaire favorable joue un rôle majeur dans l'atténuation des risques politiques et réglementaires qui pèsent sur les investissements du secteur privé dans les infrastructures. Ceci est crucial pour le développement du secteur de l'électricité. Il est également important pour le secteur de réduire les obstacles bureaucratiques, de simplifier les processus et d'améliorer la facilité de faire des affaires. Une attention particulière sera accordée à la mise en oeuvre des politiques et des règles par le biais de la législation secondaire existante", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Abdellatif Bardach, président de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité du Maroc et de MEDREG, a observé que "le secteur privé a un rôle à jouer dans les réformes qui soutiennent la participation dans le secteur de l'électricité. Notre rôle en tant que régulateur est de garantir des règles et des politiques claires, un processus de prise de décision transparent et des conditions de concurrence équitables".

Les messages clés de l'événement définiront le plan d'action de la CEA et de RES4Africa pour aider les gouvernements africains intéressés à élaborer des politiques et des cadres réglementaires favorables à l'électricité afin d'attirer les investissements privés.