Congo-Brazzaville: L'école internationale chinoise célèbre sa deuxième journée culturelle

La célébration de la deuxième journée culturelle de l'école internationale chinoise s'est déroulée le 27 mars, en présence du coordonnateur des collèges de Brazzaville 3, zone centre, l'inspecteur des mathématiques, Roland Dzeret, du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

La cérémonie a débuté par l'exécution des hymnes nationaux du Congo et de la Chine par les élèves musiciens. S'en est suivi le mot de circonstance du directeur général de l'école internationale chinoise, Armand Ghislain Massengo, dans lequel il a rappelé que la toute première journée culturelle de cet établissement s'est tenue le 11 novembre 2022. Il a, en outre, rendu à l'éducation ses lettres de noblesse en citant la déclaration universelle des droits de l'homme, texte faisant partie de la Constitution congolaise, qui a su consacrer à l'éducation une place de choix, qui stipule en son article 26 que « toute personne a droit à l'éducation.

L'éducation doit viser le plein épanouissement de la personne humaine et le renforcement du respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix.

A en croire son directeur général, l'école internationale chinoise est un véritable champ du savoir, de formation littéraire, scientifique, artistique et technologique. « L'école internationale chinoise traduit une vision large et exaltante de notre promoteur. Vision à laquelle nous avons apporté notre modeste contribution en dressant un plan d'action répondant aux enjeux de l'heure, mais surtout aux attentes de tous les parents... Nous sommes en route vers une école d'excellence, compétitive aux perspectives énormes et inédites », a-t-il souligné.

Il a cité quelques objectifs faisant partie de leur plan d'action, entre autres, reconstruire l'image d'une véritable école qui éduque, instruit et forme les bons citoyens et les cadres de demain; donner une formation de qualité aux personnels enseignants et administratifs; créer des filières professionnelles porteuses; offrir aux élèves des installations sportives et des jeux bien sécurisés à partir de l'année prochaine ; ouvrir des grandes salles de recherches (laboratoires scientifiques dont les travaux sont en cours, une salle multimédias, ...) ; ...

Après l'allocution du directeur général, il y a eu la présentation des poèmes, récitals, en langue chinoise par les élèves du préscolaire, primaire et collège. Présentation des récitals en anglais et une émission du journal par les élèves du primaire et du collège ; présentation du groupe de danse chinoise ; puis, enfin, proclamation des résultats par le directeur des études,Vianney Mbila.

Pour lui, le premier trimestre est celui de transition. « C'est à partir du deuxième trimestre que les enfants ont fait des bonnes notes, il y a eu beaucoup de progrès. Le travail des enfants est acceptable. Nous osons croire qu'à la fin de l'année, ils feront des bons résultats. A partir de l'année prochaine, nous passerons au cycle secondaire, notamment le lycée international chinois ». Il a précisé également que l'école internationale chinoise permet aux enfants d'être les premiers au Congo à apprendre le chinois de même que la langue anglaise avec les enseignants chinois dès le bas âge.

Notons que Médina Mouka, élève en classe de 6e, a été déclaré meilleure de l'établissement sur les 330 élèves qu'il compte. La cérémonie a été agrémentée par le groupe de ballet Musée.