Congo-Brazzaville: Francophonie - Plus d'une trentaine de documents adoptés pour redynamiser la Confejes

La 39e session de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports (Confejes) de la Francophonie s'est achevée le 28 mars, à Brazzaville, au terme de laquelle trente-sept décisions ont été adoptées pour donner un nouvel élan à l'institution.

Soixante-quatre experts, onze ministres en présentiel, neuf chefs de délégation ainsi que plusieurs invités réunis à Brazzaville ont mis en place un nouveau bureau dirigé désormais par Hugues Ngouélondélé, ministre congolais de la Jeunesse et des Sports, et procédé à la nomination des cadres du secrétariat général.

Ils ont défini la feuille de route comprenant les prochaines sessions du bureau et adopté les nouveaux textes fondamentaux de l'institution ainsi que les évaluations de la programmation quadriennale 2019-2022 et la nouvelle stratégie de communication 2023-2026.

« Le cadre du travail étant balisé, les objectifs et missions définis, il nous revient dès à présent d'agir sur le terrain de l'action pour passer de la parole aux actes concrets afin d'opérationnaliser l'ensemble des décisions adoptées par notre conférence ministérielle », a expliqué Hugues Ngouélondélé, président en exercice de la Confejes. Le Congo a pris la présidence en exercice pour un mandat de deux ans. Le secrétariat général qui est l'organe exécutif, a expliqué Serge Mbouma, le point focal Confejes-Congo, ne peut prendre des décisions sans se référer à la présidence.

Les conclusions et recommandations du symposium international « Jeunesse sport et loisir facteur de développement de relance post-covid-19 en faveur du développement durable », qui serviront de matrice pour la programmation quadriennale 2024-2027 et pour l'élaboration du cadre stratégique à long terme, ont été prises en compte. Elles traduisent ainsi la volonté d'insuffler une nouvelle dynamique.

Dans la programmation 2023, les participants ont salué le projet double carrière Sports et Etudes qui vise à créer les conditions matérielles de conciliation efficace entre le parcours scolaire et la pratique du sport de haut niveau. L'objectif fixé étant de préparer méthodiquement les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et les Jeux Olympiques de 2028 et 2032.

Le Congo a, par ailleurs, tiré énormément profit du rapport d'activités et financier 2022. Dix jeunes Congolais, a expliqué Serge Mbouma, ont bénéficié des subventions du Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes (PPEJ) à hauteur de vingt millions. L'un d'entre eux a participé au concours d'excellence du programme de PPEJ et les quatre autres ont fait des expositions. « Les jeunes se sont bien exprimés selon le rapport du jury. A peine quatre mois qu'ils ont reçu des subventions, ils ont occupé la 4e place ex aequo. La Confejes leur a remis un million pour renforcer leurs entreprises », a commenté l'expert congolais.

Le président en exercice a renouvelé ses encouragements au secrétariat général de la Confejes pour son dévouement et son professionnalisme, lesquels ont permis de créer une synergie fonctionnelle efficace avec le comité d'organisation du Congo, pour la bonne tenue des travaux. Au terme de ceux-ci, certains cadres du comité scientifique ont été élevés au grade d'officier et de chevalier de l'ordre international de la Confejes. L'institution a, par ailleurs, salué à travers les différentes motions prises l'accueil et les excellentes conditions de séjour et de travail réservées par les autorités congolaises.

« La Confejes adresse au chef de l'Etat, président de la République du Congo, sa très profonde gratitude et ses hommages les plus déférents pour le soutien inestimable et la volonté politique très forte qui ont garanti le succès de la conférence », s'est-elle exprimée. La 40e conférence se tiendra en 2025 au Maroc. L'actuel président en exercice a été désigné parrain du fonds Confejes dédié aux grands projets de cette institution.