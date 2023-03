Congo-Brazzaville: Délinquance juvénile - La stratégie nationale de prévention et de traitement sera adoptée en avril

Le haut-commissaire à la Justice restauratrice, à la Prévention et au Traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, et le représentant adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Henry René Diouf, ont évoqué le 29 mars à Brazzaville la tenue, du 11 au 13 avril, de l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile.

Dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, le haut-commissaire à la Justice restauratrice, à la Prévention et au Traitement de la délinquance juvenile travaille en partenariat avec le Pnud. « Nous accompagnons le Haut-commissariat dans la mise en oeuvre de son programme », a indiqué le représentant adjoint de l'agence onusienne au sortir de l'échange avec le haut-commissaire Adolphe Mbou-Maba, au cours duquel les deux personnalités ont passé en revue les dispositions pratiques pour la tenue de l'atelier de validation de ladite stratégie en avril.

A propos de cette stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, il est à retenir que le 17 janvier dernier, le consultant chargé de sa rédaction avait amorcé le travail en intelligence avec les points focaux de tous les ministères et d'autres structures impliquées à l'élaboration du document. Un travail qui devrait faire une étude descriptive de la problématique en cernant les déterminants du phénomène de la délinquance juvénile ; déterminer la typologie de la délinquance ; élaborer la cartographie du phénomène sur l'espace national ; définir les mesures à prendre pour la programmation des actions de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile.

C'est donc du 11 au 13 avril à Brazzaville que toutes les parties impliquées vont se réunir en atelier de validation de cette stratégie nationale qui a pour objectif d'éradiquer ce phénomène.