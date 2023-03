Congo-Brazzaville: Des enseignants s'imprègnent de la nouvelle approche pédagogique

Des enseignants du département de Pointe-Noire se forment depuis le 24 mars au maniement des nouveaux programmes éducatifs des classes de cours élémentaires et moyens au primaire et celles de 4e et 3e au collège.

La formation lancée par le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), soutenu par la Banque mondiale, à travers un accord de financement signé en 2016 avec le gouvernement congolais.

Elle se poursuit jusqu'au 1er avril et permet de renforcer les capacités du personnel enseignant des secteurs privé et public à la mise en application de la nouvelle approche pédagogique, notamment l'approche par les situations (APS), en remplacement de l'approche par objectif . Cette formation est la deuxième de ce projet d'amélioration du système éducatif congolais après celle des classes de CP1 et CP2 pour le primaire et 6e et 5e pour le collège, dont la mise en application a débuté en octobre 2022 en mathématiques, français et sciences de la vie et de la terre.

Dans la circonscription scolaire de l'arrondissement 1, Lumumba, l'engouement des enseignements est effectif car le nombre des apprenants est évolutif depuis le premier jour. « Je salue l'enthousiasme des enseignements qui manifestent leur volonté d'apprendre car, nous avons commencé avec 181 et aujourd'hui nous sommes à 349 dont 281 femmes», s'est réjouie la coordonnatrice des écoles primaires de Lumumba, Marie Justine Paubath. Elle a souligné que l'approche par les situations met l'apprenant au centre de son apprentissage. « L'APS permet aux élèves de travailler en petit groupe de trois, structuré par un président, un secrétaire et un rapporteur. Après la restitution du travail par le groupe, l'enseignant intervient pour la synthèse », a-t-elle expliqué.

Les encadreurs, de leur côté, demandent aux apprenants de s'approprier les nouvelles methodes apportées. « Nous sommes les facilitateurs, nous travaillons à base d'un guide qui nous oriente le travail à faire et les participants, à leur tour, vont faire la même chose avec les élèves en classe. L'approche par les situations est certes nouvelle mais, elle vient améliorer notre système éducatif qui était fermé.

Le nouveau système veut que l'enfant conçoive son propre savoir avec le concours des autres. Le travail est fait en équipe. Avec l'APS, nous facilitons le travail aux enfants par le choix des réponses », a étayé le conseiller pédagogique, Pierre Ngouama. Il a indiqué que l'équipe va veiller à la mise en application du nouveau système par les enseignants. D'après lui, en juin, l'approche par objectif sera abandonnée pour démarrer avec la nouvelle à la prochaine rentrée scolaire.

Il a poursuivi que le 2 avril, chaque enseignant devrait présenter la fiche de répartition qui retrace les activités à mener durant les trois derniers mois. L'inspection passera ensuite dans chaque établissement pour le suivi. « Nous passerons après dans les classes pour corriger les failles et redresser là où ça ne marche pas pour que dans deux ou trois ans, nous nous impliquons totalement dans l'APS », a assuré Pierre Ngouama.

Notons que les apprenants s'adaptent facilement à la nouvelle approche comme indique Fleure Nadège Kombila, enseignante à l'école Germain- Bicoumat. « Je suis convaincue que l'APS est venue faciliter le travail. Les élèves travaillent en groupe, ils conçoivent des leçons et trouvent les résumés eux-mêmes et nous sommes là comme les facilitateurs. Toutefois, en cas de difficultés dans l'application de ce programme, nous allons nous entraider parce que tous nous n'avons pas la même compréhension », a-t-elle dit avant d'appeler les parents à accompagner les enfants dans le travail.

De même, Clémentine Mpassy, enseignante à l'école privée les Petits fils de Saint Joseph, a souligné que l'enseignant c'est un éternel apprenant. « Nous sommes contents de cette formation, nous allons nous appliquer pour rendre fidèlement ces enseignements aux enfants », a-t-elle promis.