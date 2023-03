Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Un échange axé sur la mise en oeuvre du projet « Mosala »

La direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi organise, du 29 au 31 mars, un atelier de formation sur le thème « La gestion de mise en oeuvre du projet Mosala » à Brazzaville, regroupant les directeurs départementaux.

L'objectif a consisté à mettre à la disposition des directeurs départementaux les principes de base de la gestion axée sur les résultats dans une approche pragmatique, à travers les outils de suivi et d'évaluation des programmes et projets à développer dans leur territoire de compétences. Plusieurs thèmes sont retenus, entre autres, « Les principes fondamentaux de la gestion axée sur les résultats: cas de la formation qualifiante et de l'emploi » , « Décentralisation et rôle des collectivités locales en matière de formation qualifiante et de l'emploi ».

D'autres communications porteront notamment sur « Le rôle du partenariat public et privé dans la gestion de la formation qualifiante et de l'emploi dans une direction départementale », « Le plan national de développement 2022-2026 », « ETVA Congo 2022 et ses déclinaisons départementales » ainsi que sur le thème « Les outils et méthodes pour l'élaboration d'un plan de travail et budget annuel et les indicateurs de suivi et évaluation ».

Le directeur général de la Formation qualifiante, Auxence Léonard Okombi, a expliqué dans son mot de circonstance que le ministère prépare, avec l'Agence française de développement, un projet intitulé « Mosala ». Celui-ci a pour objectif général de contribuer à l'équation de l'offre de formation des jeunes avec les besoins en compétences des entreprises du secteur formel et informel, de contribuer à la mise en oeuvre et au pilotage des politiques actives en faveur de l'emploi ainsi que de réduire les inégalités entre hommes et femmes en matière d'insertion professionnelle. Selon lui, la rencontre est un lieu d'échange et de partage avec toutes les parties prenantes car elle implique tout le monde.

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Charles Makaya, a indiqué dans son allocution d'ouverture des travaux que l'atelier est une occasion pour les directeurs départementaux d'améliorer leur compétence en matière de gestion axée sur les résultats.

Notons que la direction générale de la Formation qualifiante et de l'Emploi bénéficie depuis quelques temps des appuis techniques et financiers des partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, à travers le Projet de développement des compétences pour l'employabilité; du Bureau international du travail; de l'Agence française de développement à travers le Projet d'accompagnement et renforcement des capacités pour améliorer la définition, la mise en oeuvre et y compris le suivi et l'évaluation des politiques emploi et formation des jeunes.