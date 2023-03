Congo-Brazzaville: Société civile - Des leaders locaux lancent une nouvelle dynamique

Le cadre de concertation des réseaux des organisations de la société civile (Cacros) réunit une quinzaine de plateformes associatives avec à sa tête Félix Batantou Oumba. Au cours de sa session inaugurale, le 29 mars à Brazzaville, il a dévoilé son engagement.

La nouvelle dynamique entend oeuvrer pour la promotion et la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Congolais, au biais des instruments juridiques nationaux et internationaux. Le cadre de concertation est censé créer une synergie entre les leaders de la société civile, mieux orienter le dialogue avec les pouvoirs publics et les partenaires parmi lesquels l'Union européenne, le principal bailleur du Cacros.

Selon son président, Félix Batantou Oumba, les principaux défis de la plateforme consistent à maintenir le dialogue avec les pouvoirs publics, collaborer plus largement avec les partenaires techniques et financiers. « De façon plus spécifique, il s'agit de regarder l'espace public congolais au regard de la loi de 1901. Celle-ci favorise la liberté associative, mais ne cadre plus avec le contexte congolais actuel. Il y a beaucoup de choses à compléter, par exemple la formalisation du dialogue avec les pouvoirs publics », a-t- il estimé.

Il a ajouté que l'engagement de la plateforme va se concentrer essentiellement autour de la politique publique, notamment l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Le combat du Cacros portera également sur la transparence des investissements publics en matière de qualité de l'éducation, de soins de santé, de qualité des infrastructures, de lutte contre la corruption...

Le Cacros a opté pour les enquêtes et observations indépendantes, les plaidoyers et lobbyings, les débats publics et la presse pour espérer atteindre ses objectifs. La plateforme reste ouverte à accueillir d'autres organisations, sur les principes de la défense des intérêts de la population et des minorités défavorisées, de l'indépendance du Cacros vis-à-vis des pouvoirs publics et formations politiques.